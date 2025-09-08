Divisional match in NFC North tra Chicago e Minnesota, una sfida dalla grande rivalità storica e che può subito darci indicazioni su cosa aspettarsi da questa stagione in casa Bears e Vikings.

Redazione Derby Derby Derby 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 14:31)

Il monday night è l'evento più visto nel weekend sportivo di NFL e quello della week 1 ha sempre un gusto paricolare. Lo sapevate che potrete vedere il match divisionale fra Chicago Bears e Minnesota Vikings GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati? In questo articolo vi spieghiamo come e vi forniamo tutte le informazioni utili per vivere al meglio questa attesissima sfida.

Dove vedere CHI Bears-MIN Vikings in diretta TV e in streaming LIVE — La week 1 di NFL ci ha già regalato scontri di altissimo livello, uno su tutti il sunday night fra Buffalo e Baltimore. Ma l'attesa è tutta per il primo monday night della stagione con lo scontro fra Chicago e Minnesota. Come detto, l'unica opzione gratuita per vedere la gara del Soldier Field è quella di Bet365 che offre anche statistiche in tempo reale. Altrimenti potrai vedere Bears-Vikings a partire dal kick off delle ore 2,30 di questa notte sia su DAZN che con l'NFL game pass, ma entrambe sono opzioni a pagamento.

CHI Bears-MIN Vikings, i numeri della pre-season — Chicago arriva da un pessimo 5-12 nella scorsa stagione e anche per questo ha cambiato allenatore affidandosi a Ben Johnson. Good vibes per la nuova guida tecnica vista l'imbattibilità nella pre-season col pareggio contro Miami e le vittorie su Buffalo e Kansas City. Dopo l'uscita di scena alle wildcards nel 2024 ci si aspetta molto da Vikings di Kevin O'Connell, dal 2002 in viola. Nella pre-season record di 1-2 con la vittoria su Houston e cui hanno fatto seguito i ko contro New England e Tennessee.

CHI Bears-MIN Vikings, i quarteback titolari — In cabina di regia, dopo il primo anno da rookie, si ripresenta Caleb Williams che lo scorso anno ha chiuso con 20 touchdown, 6 intercetti e un pass rating di 87,8. Il suo dirimpettaio in casa Vikings sarà un alto giovanissimo, JJ McCarthy, arrivato nell'ultimo draft dopo i tre anni a Michigan e un record di 27 vittorie e una sola sconfitta. Insomma, una sfida nella sfida fra due potenziali stelle del futuro NFL.