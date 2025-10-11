NFL, Green Bay-Cincinnati: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

Packers reduci dalla settimana di bye che sarà sicuramente servita a recuperare energie fisiche e mentali. Bengals in crisi con 3 ko di fila. Match imprevedibile e da vedere assolutamente in diretta streaming gratis.

11 ottobre 2025

Il programma serale della domenica di NFLprosegue con Green Bay-Cincinnati. In questo articolo analizzeremo la situazione dei due team per farti avvicinare al meglio alla gara del 12 ottobre con kick off alle ore 22,25 valida per la week 6. Con Bet365 puoi seguire Green Bay-Cincinnati GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere GB Packers-CIN Bengals in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Green Bay-Cincinnati è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del Lambeau Field direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Green Bay-Cincinnati in diretta streaming. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Qui Green Bay, Qui Cincinnati — I Packers sono secondi in NFC north con un record di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta e fanno la corsa sui Lions che al momento sembrano avere qualcosa in più. I gialloverdi di coach LaFleur settimana scorsa hanno riposato e puntano a vincere la terza gara consecutiva fra le mura amiche. Allo storico Lambeau Field arrivano dei Bengals in caduta libera con 3 sconfitte di fila e con grossissima difficoltà a segnare visti i soli 85 punti realizzati finora dal team di coach Taylor. L'ultimo scontro diretto fra le due formazioni risale al 2023 a camb invertiti e con successo esterno dei cheese heads 36-19.

I quarterback titolari di GB Packers-CIN Bengals — Per il terzo anno di fila il partente dietro la linea di scream per Green Bay sarà Jordan Love che in carriera viaggia a una media di 64% per i passaggi completati con bilancio di 68 td e 26 intercetti. I Bengals senza il franchise guy Joe Burrow infortunato saranno guidati da Jake Browning che dal 2019 ad oggi è partito titolare solo in 14 match e che ha un'ottima conversione di passaggi del 70% con 14 td e 10 intercetti.