NFL, Las Vegas-Tennessee: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

NFL, Las Vegas-Tennessee: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE - immagine 1
Raiders e Titans sono in coda alla AFC con un record di 1 vittoria e 4 sconfitte. La squadra di Las Vegas non batte quella di Tennessee dal 2017. Ecco come seguire la diretta streaming gratis.
Oltre al consueto programma dei match delle ore 19, la week 6 di NFL ha in palinsesto anche le gare serali fra cui la sfida di AFC fra i Las Vegas Raiders e i Tennessee Titans con kick off domenica 12 ottobre alle 22,05. Con Bet365 puoi seguire Las Vegas-Tennessee GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere LV Raiders-TEN Titans in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Las Vegas-Tennessee è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del Allegiant Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Las Vegas-Tennessee in diretta streaming. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

NFL, Las Vegas-Tennessee: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE- immagine 2
(Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Verso LV Raiders-TEN Titans, lo stato di forma dei due team

Nonostante l'arrivo di un top coach come Pete Carroll il destino dei Raiders non sembra aver cambiato rotta. La squadra è ultima in AFC west e terzultima nella conference con un eloquente 1-4. A appensantire la situazione, la settimana scorsa è arrivato l'umiliante ko per 40-6 in casa dei Colts. Non stanno certo meglio i Titans di Brian Callahan al suo secondo anno alla guida di Tennessee, anch'essa ultima nella sua division e penultima in AFC. A differenza dei Raiders quantomeno i Titans nella scorsa week hanno trovato la prima vittoria stagionale battendo 22-21 in trasferta i Cardinals. L'ultimo scontro diretto fra le due formazioni risale al 2022 con un 24-22 per Teennessee davanti al proprio pubblico.

I quarterback titolari di LV Raiders-TEN Titans

Prima stagione in argento-nero decisamente complicata per Geno Smith, arrivato in estate da Seattle. Il qb dei Raiders, dal 2013 in NFL ha collezionato in carriera 105 touchdown e 72 intercetti frutto di 64% di passaggi riusciti. A dirigere l'offensive team dei Titans ci sarà invece il rookie Cam Ward che in queste prime settimane ha messo a segno 2 td e 1 intercetto con una conversione di passaggi del 54,5%.

