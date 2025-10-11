NFL, Pittsburgh-Cleveland: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

AFC north divisional match con trend opposto per i due team: Steelers reduci da 2 W di fila, Browns che invece devono evitare il terzo ko consecutivo. Ecco come seguire la diretta streaming gratis del match senza dover pagare alcun abbonamento.

Redazione Derby Derby Derby 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 16:20)

Ci mancava di esaminre l'ultimo match del programma di domenica pomeriggio in NFL ed eccoci qua. In questa preview ti parliamo di Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns, match del 12 ottobre al Acrisuere Stadium valido per la week 6 di NFL. Con Bet365 puoi seguire Pittsburgh-Cleveland GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

PIT Steelers-CLE Browns, i numeri della vigilia — I gialloneri sono primi in AFC north con un record di 3 vittorie e 1 pareggio. La squadra, avendo giocato il match europeo di Dublino, settimana scorsa ha giovato di un turno di bye. I ragazzi di Mike Tomlin, dal 2007 coi terrible towels, sono una fra le franchigie che ha forzato più turnover finora ben 7. A Pittsburgh arrivano i Brown fanalino di coda della stessa division. Il roster di coach Stefanski ha raccolto solo 1 vittorie in 5 turni e con soli 71 punti segnati ha il peggior attacco della conference. Cleveland arriva dal ko interno 21-17 contro i Vikings. I Browns hanno perso le ultime 4 trasferte in casa degli Steelers.

I quarterback titolari di PIT Steelers-CLE Browns — I padroni di casa saranno guidati dal monumentale Aaron Rodgers, il qb più veterano della lega visto che milita in NFL da esattamente 20 anni. Le statistiche di carriera parlano di un 65% di passaggi completati con un rapporto 510/119 fra td e intercetti. Contro di lui a guidare l'attacco di Cleveland esordirà l'ex Oregon Dillon Gabriel che arriva da 46 W e 17 L in NCAA.