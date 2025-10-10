Padroni di casa fanalini di coda in NFC, Opsiti sesti in AFC. Due inizi opposti per Saints e Patriots con la squadra di Boston che non batte i rivali dal 2017 quando c'era ancora Tom Brady.

Continua la nostra analisi sulla week 6 di NFL.Fra i match della domenica alle ore 19 italiane c'è quello tra New Orleans Saints e New Englans Patriots. La gara del Superdome è in programma domenica 12 ottobre. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Verso NO Saints-NE Patriots, come stanno le due squadre — Coach Kellen Moore per ora non ha portato il cambio di vento sperato dalle parti di NOLA. La squadra è ultimissima in NFC con un record di 1-4 anche se un primissimo segnale di risveglio lo si è avuto proprio settimana scorsa con la prima W stagionale nel 26-15 sui Saints. Al Superdome arrivano i Patriots con un record di 3-2 e il secondo posto in AFC east dietro ai Bills. New England ha proprio sconfitto Buffalo nella week 4 dando così un segnale fortissimo a tutta la AFC. L'ultimo scontro diretto fra i due team risale all'ottobre 2023 quando i Patriots furono umiliati in casa 34-0.

I quarterback titolari di NO Saints-NE Patriots — Spencer Rattler è diventati titolare sul finire della scorsa stagione e ora è in questa stagione è il partente per i Saints. I suoi numeri in NFL parlano di 10 td e 6 intercetti frutto du una media di completati del 61%. Per gli ospiti a guidare l'attacco sarà Drake Maye, anche lui titolare dal 2024 con le seguenti statistiche: 18 td e 11 intercetti con un portentoso 76% di conversioni. Il qb di New England è il quinto migliore in questa stagione per yards passate finora, ben 1261.