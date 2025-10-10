Sia Dolphins che Chargers arrivano da una sconfitta rimediata settimana scorsa, rispettivamente contro Carolina e Washington. Chi delle due si riscaterà immediatamente dalla caduta in week 5?

Redazione Derby Derby Derby 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 11:58)

Nel vasto programma della domenica pomeriggio americana di NFL c'è spazio anche per Miami Dolphins-Los Angeles Chargers, match valido per la week 6, con kick off alle ore 19 del 12 ottobre all'Hard Rock Stadium. Con Bet365 puoi seguire Miami Dolphis-Los Angeles Chargers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere MIA Dolphins-LA Chargers in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Miami Dolphis-Los Angeles Chargers è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del Hard Rock Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratisMiami Dolphis-Los Angeles Chargers in diretta streaming. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

MIA Dolphins-LA Chargers, i numeri delle due squadre — Miami è terza in AFC east con u record i 1 vittorie e 4 sconfitte e quindi anche quest'anno ha iniziato con l'obbligo di rimontare per provare a raggiungere la post season. E l'unico successo finora dei ragazzi di MacDaniel è arrivato contro i Jets, vera e propria squadra materasso della lega. Il tackle Jordyn Brooks resta un predicatore nel deserto della difesa dei Dolphins visto che con 57 placcaggi in 5 match è leader NFL in questa skill. In Florida arrivano i Chargers sono invece secondi in AFC west con lo stesso record 3-2 di Denver prima in classifica divisionale. I losangelini però dopo una partenza a razzo con 3 W di fila hanno infilato due ko contro Giants e Commanders. Nell'ultimo scontro diretto fra i due team del 2023 sono stati segnati la bellezza di 70 punti con un 36-34 per Miami in casa di LA.

I quarterback titolari di MIA Dolphins-LA Chargers — Alla sua sesta stagione con la casacca dei Dolphins da quando è approdato in NFL, Tua Tagovaiola ha sempre guidato l'attacco di Miami e ha prodotto un conteggio di 100 touchdown e 44 intercetti con un ottimo 68% di conversione sui lanci. Dall'altra parte troviamo il solito Justin Herbert, anche diventato pro lo stesso anno del collega. Le sua statistiche in carriera parlano di 145 td e 49 intercetti con 66% di passaggi riusciti.