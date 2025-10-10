I Colts continua a tenersi in testa alla AFC e lo fanno vincendo e convincendo. Più dura la vita per i Cardinals, inseriti in una division al momento proibitiva. Ecco come vedere la diretta streaming del match.

Redazione Derby Derby Derby 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 09:35)

Prosegue la nostra preview sui match della week 6 di NFL. In questo articolo esaminiamo Indianpolis Colts-Arizona Cardinals tutto quello che devi sapere per avvicinarti al match che è in programma domenica 12 ottobre alle ore 19. Con Bet365 puoi seguire Indianapolis-Arizona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere IND Colts-ARI Cardinals in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Indianapolis-Arizona è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del Lucas Oil Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratisIndianapolis-Arizona in diretta streaming. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Verso IND Colts-ARI Cardinals, come arrivano i due team — Iny si sta confermando la vera rivelazione di questo inizio di stagione. I Colts di di Shane Steichen con 4 vittorie e 1 sconfitta sono in testa alla AFC con lo stesso record di Bills e Jaguars. Nella scorsa settimana i biancoblu col 40-6 sui Raiders hanno prontamente reagito al primo ko che era arrivato nella week 4 per mano dei Rams. Al Lucas Oil arrivano i Cardinals che invece con un bilancio di 2-3 sono ultimi nella loro NFC west. Il team di coach Gannon con la sconfitta interna per 21-22 contro i Titans hanno infilato il terzo ko consecutivo in stagione. Se togliamo il pre-season match della scorsa estate, l'ultimo precedente ufficiale risale al 22 quando Indy sbanco Glendale 22-16.

I quarterback titolari di IND Colts-ARI Cardinals — Dopo le 6 stagioni con la casacca dei Giants, il qb Daniel Jones sembra rinato, tanto che con 1290 yards lanciate è il terzo in questa personale classifica. Le sue statistiche in carriera invece parlano di 70 td e 47 intercetti frutto di un 64% di passaggi completati. Il suo rivale dietro la linea di scream sarà ovviamente l'esposivo Kyler Murray che sta vivendo la settima annata in Arizona e che in carriera viaggia a 67% di passaggi riusciti con 121 td e 60 intercetti.