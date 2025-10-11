Scontro nei piani alti di NFC visto che sia il team della Florida che quello della California hanno un record di 4-1. Attenzione però: i Buccaneers non battono i 49ers dal 2018. Ecco come vedere la partita in live streaming.

Redazione Derby Derby Derby 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 18:37)

Fra i match della domenica notte in NFL c'è quello in NFC fra un team della east coast ovvero i Tampa Bay Buccaneers e uno della west coast cioè i San Francisco 49ers. In questo articolo ti proponiamo la preview del match con kick off il 12 ottobre alle ore 22,25.

Dove vedere TB Buccaneers-SF 49ers in diretta TV e in streaming LIVE — Il match sarà visibile in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Preview TB Buccaneers-SF 49ers — Tampa è prima NFC South con 4 vittorie e 1 sconfitta e arriva dal tiratissimo successo 38-35 nella difficile trasferta di Seattle. La squadra allenata da coach Bowles ha nella connection Mayfield-Egbuka una delle coppia quarterback-wide receiver più prolifiche della lega per yards guadagnate. Di contro troviamo i ragazzi di coach Shanahan anche loro devastanti in attacco con ben 290 yards di media suo passaggi oltre ad una difesa d'acciaio con un Fred Warner da 50 tackle finora. Anche SF è in testa alla propria divisione e arriva dalla trasferta vittoriosa in overtime sui Rams. I niners inoltre hanno vinto tutti gli ultimi 4 scontri diretti contro Tampa.

I quarterback titolari di TB Buccaneers-SF 49ers — Come detto i Buccaneers sono guidati da Baker Mayfield dal 2018 in NFL con 181 td e 91 intercetti frutto del 63% di passaggi completati. I continui problemi fisici di Brock Purdy dovrebbero dare ancora la titolarità a Mac Jones che nelle 3 gare da partente in questa stagione ha un 100% di W andando così a migliorare delle statistiche di carriera che parlano di 57 td e 44 intercetti con un 65% di conversione.