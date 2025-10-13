Sfida fra i due ex rookie del 2024 Jayden Daniels e Caleb Williams. Chi vincerà la sfida in cabina di regia? Scoprilo seguendo il live streaming nel dmatch.

Redazione Derby Derby Derby 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 08:48)

Come sta succedendo sempre più spesso in questa stagione anche per la week 6 avremo un doppio monday night. primaBuffalo-Atlanta e quindi Washington Commanders contro Chicago Bears in programma lunedì notte alle ore 2,15. In questo articolo trovi tutto quello che c'è da sapere sul match ed inoltre con Bet365 puoi seguire Washington-Chicago GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere WAS Commanders-Chicago Bears in diretta TV e in streaming LIVE — Il match sarà visibile in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Verso il monday night: WAS Commanders-Chicago Bears — I Commanders di coach Quinn sono secondo in NFC east con 3 vittorie e 2 sconfitte dietro agli Eagles (4-2). La squadra ha il miglior attacco sulle corse con una media di 156 yards a partita ben distribuiti in tutto il pacchetto offensivo. La squadra della capitale americana arriva dal 27-10 in trasferta contro i Chargers e va a caccia della terza W di fila davanti al pubblico amico. I nuovi Bears di coach Johnson sono invece ultimi in NFC north ma dopo aver aperto la stagione con 3 ko hanno riportato alla pari il record con i successi su Cowboys e Raiders. Esattamente un anno fa l'ultimo scontro diretto sempre al FedEx Fiedl con un tiratissimo 18-15 per i Commanders.

I quarterback titolari di WAS Commanders-Chicago Bears — A guidare l'attacco dei padroni di casa ci sarà Jayden Daniels alla sua seconda stagione da pro. Finora l'ex LSU viaggia al 67% di passaggi completati con un bilancio di 19 touchdown e 9 intercetti. Dall'altra parte troviamo invece Caleb Williams, anche lui arrivato in NFL nel 2024. Le sue statistiche parlan0 invece di 28 td e 8 intercetti col 62% di conversione.