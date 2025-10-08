Fra gli eventi sportivi più importanti a livello globale in questa settimana c'è senza dubbio il via alla NHL 2025/2026. In questo analisi parleremo di Buffalo Sabres-New York Rangers, match che si giocherà giovedì notte alle ore 1 al KeyBank Center. Con Bet365 puoi seguire Buffalo-NY Rangers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
NHL IN STREAMING
NHL, Buffalo-NY Rangers: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere la BUF Sabres-NY Rangers in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Buffalo-NY Rangers è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NHL direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.
Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Buffalo-NY Rangers in diretta live. Puoi guardare la stagione di NHL anche su Sky Sport ma in quel caso il brodcaster satellitare darà il diretta solo alcuni match selezionati a differenza di Bet365 che ha invece i diritti dell'intera stagione.
BUF Sabres-NY Rangers, i numeri della pre-season—
La squadra di casa ha chiuso la scorsa stagione con un 36-39 per nulla confortante e i presupposti per questa annata non sembra essere migliori visto che la pre season ha riportanto un anonimo 3-3 con le prestazioni in difesa che sono andate peggiorando con l'avvicinarsi dell'inizio della stagione. Non che gli ospiti siano meglio che anche loro arrivano da una stagione negativa senza playoff con un record di 39-36. La pre stagione è stata ancora peggio, numeri alla mano, di quella dei rivali con 2 vittorie 5 sconfitte con un solo goal segnato negli ultimi 9 periodi di gioco. Nella passata stagione gli socntri diretti hanno visto un conteggio di 2-1 per Buffalo con l'ultima sfida vinta addirittura per 8-2.
Probabili formazioni BUF Sabres-NY Rangers—
BUFFALO SABRES - Lion, Komarov, Byram, Thompson, Norris, Quinn. All. Ruff.
NEW YORK RANGERS - Shesterkin, Fox, Gavrikov, Zibanejad, Miller, Cuylle. All. Sulliva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA