La diretta di Buffalo-NY Rangers è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365 , ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NHL direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

BUF Sabres-NY Rangers, i numeri della pre-season

La squadra di casa ha chiuso la scorsa stagione con un 36-39 per nulla confortante e i presupposti per questa annata non sembra essere migliori visto che la pre season ha riportanto un anonimo 3-3 con le prestazioni in difesa che sono andate peggiorando con l'avvicinarsi dell'inizio della stagione. Non che gli ospiti siano meglio che anche loro arrivano da una stagione negativa senza playoff con un record di 39-36. La pre stagione è stata ancora peggio, numeri alla mano, di quella dei rivali con 2 vittorie 5 sconfitte con un solo goal segnato negli ultimi 9 periodi di gioco. Nella passata stagione gli socntri diretti hanno visto un conteggio di 2-1 per Buffalo con l'ultima sfida vinta addirittura per 8-2.