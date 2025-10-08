L'attesa è finita, la nuova stagione 2025/2026 di hockey NHL è iniziata! In questo articolo esaminiamo Colorado Avalanches-Utah Mammoth gara d'esordio per entrambe le formazioni in questa stagione. Il match è in programma giovedì 9 ottobre alle 3 di notte alla Ball Arena di Denver. Con Bet365 puoi seguire Colorado-Utah GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
NHL IN STREAMING
NHL, Colorado-Utah: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere la COL Avalanches-UTA Mommoth in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Colorado-Utah è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NHL direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.
Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Colorado-Utah in diretta live. Puoi guardare la stagione di NHL anche su Sky Sport ma in quel caso il brodcaster satellitare darà il diretta solo alcuni match selezionati a differenza di Bet365 che ha invece i diritti dell'intera stagione.
COL Avalanches-UTA Mommoth, i numeri della pre-season—
I padroni di casa arrivano da una stagione che li ha visti arrivare al primo turno di playoff ove però son usciti perdendo una tiratissima serie contro Dallas per 4-3. La formazione di Denver ha giocato una pre season di altissimo livello con ben 6 vittorie e 1 sola sconfitta nel ko 2-1 contro Vegas. Alla Ball Arena arriva Utah che è entrata a far parte della NHL solo nel 2024/2025 con una stagione senza infamia e senza lode con un record di 38-31. Decisamente meno positiva la pre stagione della squadra dello stato mormone con un record di 2-5 con i successi su San Josè e Los Angeles. Colorado e Utah si sono affrontate due volte nei test match di settembre e la squadra di Denver ha vinto in entrambe le occasioni: 5-1 in trasferta e 3-2 in casa.
Probabili formazioni COL Avalanches-UTA Mommoth—
COLORADO AVALANCHES - Wedgewood, Makar, Toews, Necas, McKinnon, Lehkonen. All. Bednar.
UTAH MAMMOTH - Vejmelka, Marino, Sergachyov, Schmaltz, McBain, Keller. All. Tourigny.
