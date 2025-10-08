derbyderbyderby streaming NHL, Colorado-Utah: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

NHL IN STREAMING

NHL, Colorado-Utah: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

NHL, Colorado-Utah: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE - immagine 1
La storica frannchigia di Denver ospitano l'ultimo club arrivato nella NHL ovvero gli Utah Mammoth che hanno fatto il loro ingresso nella lega solo la passata stagione. Ecco come vedere lo streaming live del match.
Redazione Derby Derby Derby

L'attesa è finita, la nuova stagione 2025/2026 di hockey NHL è iniziata! In questo articolo esaminiamo Colorado Avalanches-Utah Mammoth gara d'esordio per entrambe le formazioni in questa stagione. Il match è in programma giovedì 9 ottobre alle 3 di notte alla Ball Arena di Denver. Con Bet365 puoi seguire Colorado-Utah GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere la COL Avalanches-UTA Mommoth in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La diretta di Colorado-Utah è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NHL direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Colorado-Utah in diretta live. Puoi guardare la stagione di NHL anche su Sky Sport ma in quel caso il brodcaster satellitare darà il diretta solo alcuni match selezionati a differenza di Bet365 che ha invece i diritti dell'intera stagione.

NHL, Colorado-Utah: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE- immagine 2
(Photo by Nils Petter Nilsson/Ombrello/Getty Images)

COL Avalanches-UTA Mommoth, i numeri della pre-season

—  

I padroni di casa arrivano da una stagione che li ha visti arrivare al primo turno di playoff ove però son usciti perdendo una tiratissima serie contro Dallas per 4-3. La formazione di Denver ha giocato una pre season di altissimo livello con ben 6 vittorie e 1 sola sconfitta nel ko 2-1 contro Vegas. Alla Ball Arena arriva Utah che è entrata a far parte della NHL solo nel 2024/2025 con una stagione senza infamia e senza lode con un record di 38-31. Decisamente meno positiva la pre stagione della squadra dello stato mormone con un record di 2-5 con i successi su San Josè e Los Angeles. Colorado e Utah si sono affrontate due volte nei test match di settembre e la squadra di Denver ha vinto in entrambe le occasioni: 5-1 in trasferta e 3-2 in casa.

Probabili formazioni COL Avalanches-UTA Mommoth

—  

COLORADO AVALANCHES - Wedgewood, Makar, Toews, Necas, McKinnon, Lehkonen. All. Bednar.

UTAH MAMMOTH - Vejmelka, Marino, Sergachyov, Schmaltz, McBain, Keller. All. Tourigny.

Leggi anche
EuroLega, Real Madrid-Lione: diretta tv e streaming LIVE del match
EuroLega, Paris-Virtus Bologna: diretta tv e streaming LIVE del match

© RIPRODUZIONE RISERVATA