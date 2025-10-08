NHL, Seattle-Anaheim: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

Prime nottate in bianco per gli amanti dell'hockey NHL che ha da pochissimo aperto i battenti per la nuova stagione. In questa preview esaminiamo il match tra Seattle Kraker e Anaheim Ducks , in programma giovedì notte 9 ottobre alle ore 4 alla KeyArena. Il match è in programma giovedì 9 ottobre alle 3 di notte alla Ball Arena di Denver. Con Bet365 puoi seguire Seattle-Anaheim GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.



SEA Kraker-ANA Ducks, i numeri della pre-season

Seattle è solo alla quinta stagione nella sua breve storia in NHL, essendosi unita alla lega nel 2021/2022. La squadra nella passata annata ha collezionato un record non certo entusiasmante di 35 W e 341 L. Nelle 6 gare di preseason perfetto equilibrio con 3 vittorie e 3 sconfitte. Anche Anaheim che invece è una delle franchigie storiche nella lega arriva da un 2024/2025 per nulla positivo con lo stesso numero di vittoria dei rivali. I record in pre stagione è stato di 4 vittorie e 3 sconfitte ultima dei quali un 5-4 nel derby californiano contro i Kings. Nello scorso campionato le due formazioni si sono incrociate 3 volte con due successi per Anaheim e uno per Seattle in match tutti ricchissimi di goal e spettacolo (ben 22 reti totali).