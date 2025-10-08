derbyderbyderby streaming NHL, Seattle-Anaheim: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

Kraken e Ducks si affrontano nella prima stagione in NHL con la voglia di riscatto dopo una stagione negativa per entrambe. Ecco come seguire il live streaming della sfida sulla costa ovest americana.
Prime nottate in bianco per gli amanti dell'hockey NHL che ha da pochissimo aperto i battenti per la nuova stagione. In questa preview esaminiamo il match tra Seattle Kraker e Anaheim Ducks, in programma giovedì notte 9 ottobre alle ore 4 alla KeyArena. Il match è in programma giovedì 9 ottobre alle 3 di notte alla Ball Arena di Denver. Con Bet365 puoi seguire Seattle-Anaheim GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

La diretta di Seattle-Anaheim è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NHL direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis Seattle-Anaheim in diretta live. Puoi guardare la stagione di NHL anche su Sky Sport ma in quel caso il brodcaster satellitare darà il diretta solo alcuni match selezionati a differenza di Bet365 che ha invece i diritti dell'intera stagione.

Seattle è solo alla quinta stagione nella sua breve storia in NHL, essendosi unita alla lega nel 2021/2022. La squadra nella passata annata ha collezionato un record non certo entusiasmante di 35 W e 341 L. Nelle 6 gare di preseason perfetto equilibrio con 3 vittorie e 3 sconfitte. Anche Anaheim che invece è una delle franchigie storiche nella lega arriva da un 2024/2025 per nulla positivo con lo stesso numero di vittoria dei rivali. I record in pre stagione è stato di 4 vittorie e 3 sconfitte ultima dei quali un 5-4 nel derby californiano contro i Kings. Nello scorso campionato le due formazioni si sono incrociate 3 volte con due successi per Anaheim e uno per Seattle in match tutti ricchissimi di goal e spettacolo (ben 22 reti totali).

SEATTLE KRAKEN - Daccord, Larsson, Mahura, Eberle, Beniers, Catton. All. Lambert

ANAHEIM DUCKS - Clang, Helleson, Mintyukov, Terry, Carlsson, Gauthier. All. Quenneville.

