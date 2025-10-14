Sia i Blues che i Blackhawks arrivano da una vittoria, rispettivamente contro Vancouver e Utah. Chicago ha vinto una sola volta negli ultimi 5 scontri diretti contro St.Louis. Proseguirà il trend negativo o verrà interrotto?

Redazione Derby Derby Derby 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 14:04)

La NHL 2025/2026 è iniziata solo da una settimana e quindi è ancora presto per valutare se le gerarchie prestagionali erano corrette o meno. Vediamo cosa succedere mercoledì notte all'Enterprise Center fra St.Louis Blues e Chicago Blackhawks, match della central division sulla carta equilibrato e incerto.

STL Blues-CHI Blackhawks, come arrivano i due team al match — I padroni di casa hanno iniziato la stagione con un ko pesante per 5-0 contro Minnesota salvo poi riscattarsi subito battendo 4-2 Calgary e 5-2 Vancouver con doppietta di Snuggerud. I Blues devono scrollarsi di dosso il brutto feeling col pubblico amico visto che contando anche la preseason hanno vinto solo 1 volte nelle ultime 4 in casa. All'Enterprise Center arriva Chicago che ieri notte ha centrato la prima vittoria stagionale nel 3-1 su Utah (con due goal di Mikheyev) dopo aver perso tutte e 3 le prime gare contro Florida, Boston e Montreal. In prestagione i due team si sono affrontati due volte con una vittoria per parte sempre della formazione in quel momento ospite.

Probabili formazioni STL Blues-CHI Blackhawks — ST.LOUIS BLUES - Binnington, Parayko, Fowler, Buchnevich, Thomas, Neighbours. All. Montgomery

CHICAGO BLACKHAWKS - Knight, Rinzel, Vlasic, Burakovsky, Bedard, Dach. All. Blashill.