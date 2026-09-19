Nizza-Lille si gioca domenica 20 settembre alle ore 17:15 all'Allianz Riviera di Nizza, nella sfida valida per la quinta giornata della Ligue 1 2026/27. Il Nizza arriva all'appuntamento con 2 punti dopo le prime quattro giornate, mentre il Lille è primo in classifica a quota 10. I padroni di casa sono ancora senza vittorie, mentre gli ospiti hanno raccolto tre successi e un pareggio nelle prime quattro partite.VEDI NIZZA-LILLE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Nizza di Olivier Pantaloni cerca una reazione dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Auxerre, mentre il Lille di Davide Ancelotti arriva sulla Costa Azzurra dopo il 2-0 rifilato al Troyes e con il miglior rendimento del campionato nelle prime quattro giornate. La sfida mette quindi di fronte una squadra ancora alla ricerca della prima vittoria e una capolista che ha già conquistato 10 punti. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Nizza-Lille.

Dove vedere Nizza-Lille in diretta TV e streaming

La

viene trasmessa integralmente da Ligue 1+. Per Nizza-Lille la programmazione ufficiale indica la diretta su Ligue 1+ alle ore 17:15. Per l'Italia, le fonti consultate non indicano un broadcaster italiano ufficiale specifico per questa gara.

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Nizza-Lille: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Nizza-Lille

Competizione: Ligue 1 2026/27, quinta giornata

Data: domenica 20 settembre 2026

Orario: 17:15

Stadio: Allianz Riviera, Nizza

Diretta TV: Ligue 1+

Streaming: Ligue 1+

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Nizza

Il

ha raccolto appena 2 punti nelle prime quattro giornate, senza riuscire ancora a vincere. L'esordio contro il Lorient è terminato 0-0, poi sono arrivati il 3-0 subito dal Paris FC, l'1-1 interno contro Le Mans e infine la sconfitta per 1-0 contro l'Auxerre.

La squadra di Pantaloni ha segnato soltanto una rete in quattro partite, proprio contro Le Mans, e occupa l'ultima posizione della classifica. Il tecnico ha però sottolineato dopo il ko di Auxerre i miglioramenti mostrati dalla squadra sul piano della produzione offensiva e difensiva, invitando i suoi a non abbassare la testa in vista del confronto con la capolista.

Il momento del Lille

Il

ha invece iniziato il campionato con 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio. La formazione di Ancelotti ha battuto Angers, Tolosa e Troyes, mentre l'unico passo falso è stato il 2-2 interno contro il Paris Saint-Germain. Nell'ultima giornata è arrivato il successo per 2-0 contro il Troyes.

Il LOSC ha segnato 7 gol e ne ha subiti soltanto 2 nelle prime quattro giornate, numeri che spiegano il primato in classifica. Ayase Ueda ha inoltre trovato la rete sia contro il Tolosa sia contro il Troyes, diventando una delle principali soluzioni offensive della squadra dopo il suo arrivo.

Le probabili formazioni di Nizza-Lille

Il

dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nell'ultima gara contro l'Auxerre. Yehvann Diouf è candidato a partire in porta, con Mohamed Abdelmonem, Youssouf Ndayishimiye e Xavier Mandza nella linea difensiva. Jonathan Clauss e Niels Nkounkou dovrebbero agire sulle fasce, mentre Axel Witsel e Djibril Coulibaly sono candidati al centro. In avanti Gauthier Hein ed Elye Wahi potrebbero giocare alle spalle di Mohammed Amoura. Restano indisponibili Mendy, Abergel e Bombito, mentre Morgan Sanson è ancora in fase di recupero.

Il Lille dovrebbe mantenere il 4-2-3-1. Berke Özer dovrebbe essere confermato tra i pali, con Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro e Romain Perraud davanti a lui. Benjamin André e Nabil Bentaleb potrebbero comporre la coppia di centrocampo, mentre Dilane Bakwa, Hákon Arnar Haraldsson ed Ethan Mbappé sono candidati alle spalle di Ayase Ueda. Hamza Igamane è l'assenza principale segnalata per gli ospiti.

NIZZA (3-4-2-1): Yehvann Diouf; Mohamed Abdelmonem, Youssouf Ndayishimiye, Xavier Mandza; Jonathan Clauss, Djibril Coulibaly, Axel Witsel, Niels Nkounkou; Gauthier Hein, Elye Wahi; Mohammed Amoura. Allenatore: Olivier Pantaloni.

LILLE (4-2-3-1): Berke Özer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro, Romain Perraud; Benjamin André, Nabil Bentaleb; Dilane Bakwa, Hákon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappé; Ayase Ueda. Allenatore: Davide Ancelotti.