Giovedì 6 agosto alle ore 18:00, il Noah affronterà il Sion al Vahagn Tumasyan Stadium di Abovyan nella gara d'andata del terzo turno preliminare di Conference League.

Una sfida tra due realtà molto diverse: da una parte il club armeno, nato recentemente ma già protagonista nelle competizioni europee, dall'altra una formazione svizzera con una lunga tradizione internazionale. Entrambe puntano a superare il turno per avvicinarsi all'accesso alla fase campionato della competizione. Per scoprire dove vedere Noah-Sion in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

Il Noah arriva all'appuntamento con grande entusiasmo dopo aver eliminato lo Zimbru Chisinau nel turno precedente di Conference League. La squadra armena ha confermato il proprio momento positivo anche in campionato, iniziando la stagione con una vittoria convincente.

Nonostante sia un club giovane, il Noah ha già acquisito esperienza europea importante e nella scorsa stagione è riuscito a spingersi fino ai playoff della Conference League. Tra i giocatori più attesi ci sono Gor Manvelyan e Nardin Mulahusejnović, punti di riferimento della fase offensiva.

Il Sion arriva invece dopo una grande prestazione contro il BATE Borisov, eliminato grazie a una netta vittoria nel ritorno dopo il pareggio della prima sfida. Gli svizzeri hanno ritrovato entusiasmo dopo il ritorno in una competizione europea e vogliono continuare il proprio percorso.

La squadra di Didier Tholot può contare su un reparto offensivo guidato da Winsley Boteli, protagonista di un ottimo avvio di stagione e principale minaccia per la difesa armena.

Le probabili formazioni di Arsenal-Betis

Il Noah dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, affidandosi a Mulahusejnović come riferimento offensivo. Anche il Sion dovrebbe adottare il 4-2-3-1, con Boteli alle spalle dell'attaccante Nivokazi.

Noah (4-2-3-1): Figueira; Soualehe, Muradyan, Sainthini, Hambardzumyan; Oshima, Sangaré; Ferreira, Manvelyan, Jakoliš; Mulahusejnović. Allenatore: Perković.

Sion (4-2-3-1): Racioppi; Hefti, Kronig, Sow, Lavanchy; Kabacalman, Costa; Surdez, Boteli, Chouaref; Nivokazi. Allenatore: Tholot.

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