Il momento delle due squadre—
Tredicesimo posto con 14 punti conquistati per i padroni di casa che finora non hanno trovato continuità di gioco e di risultati: una vittoria casalinga per il Northampton potrebbe dare quella spinta necessaria sia in termini di punti che di morale per le prossime sfide. Per quanto concerne gli ospiti, sono solo 8 i punti conquistati che si traducono in un momentaneo terzultimo posto.
Le probabili formazioni di Northampton-Rotherham—
Northampton (3-4-3): Fitzsimons, Thorniley, Willis, McCarthy, Perkins, Campbell, McGeehan, Wormleighton, Swyer, Vale, Jacobs. Allenatore: Kevin Nolan
Rotherham (3-4-2-1): Dawson, Rafferty, Agbaire, Baptiste, Hall, Gore, Powell, James, Martha, Benson, Etete. Allenatore: Matthew Hamshaw
