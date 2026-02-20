Dove vedere Norwich-Birmingham in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Norwich-Birmingham: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 15:32)

Big match di Championship tra Norwich City e Birmingham City, in programma sabato 21 febbraio alle ore 16:00 allo Carrow Road. Due squadre in grande forma si affrontano in uno scontro diretto che può pesare nella corsa ai playoff.

Il momento delle due squadre — Il Norwich è una delle squadre più in forma del campionato. Sotto la guida di Philippe Clement ha vinto 7 delle ultime 8 partite in tutte le competizioni, mostrando un netto miglioramento sia sotto il profilo offensivo sia difensivo. In casa le Canarie arrivano da quattro vittorie consecutive, con 12 gol segnati in questo parziale. L’obiettivo è continuare la rincorsa alla zona playoff, nonostante qualche problema di infortuni nel reparto offensivo.

Anche il Birmingham vive un momento positivo in campionato, dove è imbattuto da diverse giornate prima dell’ultimo stop in FA Cup. I Blues sono a ridosso della zona playoff, a soli due punti dal sesto posto, e hanno mostrato grande competitività nelle ultime settimane. In trasferta, però, servirà una prova di maturità contro una delle squadre più in fiducia della categoria.

Le probabili formazioni di Norwich-Birmingham — Il Norwich dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Toure riferimento offensivo, supportato da Schwartau e Ben Slimane. Il Birmingham risponderà con un sistema speculare, affidandosi alla qualità di Ducksch e alla spinta di Gray e Stansfield in avanti.

Norwich (4-2-3-1): Grimshaw; Fisher, McConville, Cordoba, Chrisene; McLean, Gibbs; Ben Slimane, Schwartau, Field; Toure.

Birmingham (4-2-3-1): Beadle; Osayi-Samuel, Klarer, Neumann, Wagner; Solis, Doyle; Vicente, Ducksch, Gray; Stansfield.