La sfida di tennis tra Linda Noskova e Sorana Cirstea è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca sabato 4 luglio alle ore 12:00. Un match molto interessante tra la giovane ceca e la più esperta rumena, con in palio un posto negli ottavi dello Slam londinese.

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La Noskova arriva con grande fiducia e un tennis potente e in crescita, mentre la Cirstea proverà a sfruttare esperienza e solidità per provare a mettere in difficoltà la più giovane avversaria.

Linda Noskova: caratteristiche e carriera

Linda Noskova, nata nel 2004 in Repubblica Ceca, è una delle giovani più promettenti del circuito WTA. Negli ultimi anni ha mostrato una crescita costante, entrando stabilmente nel giro delle teste di serie nei tornei principali e ottenendo vittorie importanti contro avversarie di alto livello.

Dal punto di vista tecnico è una giocatrice aggressiva, dotata di un servizio molto incisivo e di colpi da fondo campo potenti. Sull’erba il suo tennis veloce e diretto trova spesso condizioni ideali per esprimersi al meglio.

Sorana Cirstea: caratteristiche e carriera

Sorana Cirstea, nata nel 1990 in Romania, è una tennista di grande esperienza nel circuito WTA. Nel corso della carriera ha raggiunto risultati importanti nei tornei del Grande Slam e ha spesso saputo sorprendere giocatrici più quotate grazie alla sua aggressività.

Il suo tennis è basato su colpi profondi da fondo campo e sulla capacità di prendere rapidamente l’iniziativa nello scambio. Quando trova continuità può diventare una avversaria molto ostica anche per le giocatrici più forti.

Dove vedere Noskova-Cirstea in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Noskova-Cirstea, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Noskova proverà a imporre ritmo e potenza fin dai primi scambi, cercando di comandare il gioco con il servizio.

Cirstea cercherà invece di spezzare il ritmo e sfruttare la sua esperienza per restare agganciata al match.

Pronostico

Wimbledon è un torneo che tende a premiare le giocatrici più aggressive e incisive al servizio, caratteristiche che si adattano molto bene al gioco di Linda Noskova. La ceca parte quindi leggermente favorita grazie alla sua maggiore esplosività e alla capacità di comandare gli scambi da fondo campo. Cirstea dovrà cercare di usare tutta la sua esperienza per allungare gli scambi e togliere ritmo all’avversaria, ma la continuità della giovane ceca appare superiore su questa superficie. Il pronostico è quindi dalla parte di Noskova, attesa a una vittoria in una partita comunque potenzialmente combattuta.

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