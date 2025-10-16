Il Girone A di Serie C non si ferma e continua e propone altre sfide molto interessanti: venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 tocca al Novara che accoglie in casa l’Arzignano. Si tratta di un match molto equilibrato, con le due squadre che distano soltanto due punti. Il campionato è ancora molto lungo, ma questa gara sarà essenziale per confermare le ambizioni di entrambi i club dopo un inizio difficile. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Novara-ArzignanoGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Novara-Arzignano, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Novara-Arzignano in diretta live. Il match, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi e inoltre su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Padroni di casa sedicesimi con soli 7 punti conquistati finora: la prossima gara casalinga in programma potrà essere decisiva per fare punti importanti e risalire la china. Non sarà però affatto semplice per il Novara, perché di fronte si troverà un Arzignano altrettanto bisognoso di punti: con 9 punti ottenuti finora, anche per gli ospiti sarà molto importante muovere la classifica.
Le probabili formazioni di Novara-Arzignano—
Novara (4-3-1-2): Boseggia, Lorenzini, Bertoncini, Agyemang, Valdesi, Arbosciello, Collodel, Basso, Donadio, Perini, Lanini. Allenatore: Andrea Zanchetta
Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini
