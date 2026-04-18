La partita tra Novara FC e AS Cittadella sarà visibile in diretta streaming sulle piattaforme che trasmettono la Serie C, tra cui anche Bet365. Un’occasione per seguire il match in tempo reale, insieme a pronostico e tutte le informazioni utili.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI NOVARA-CITTADELLA SU BET365

La sfida, valida per la 37ª giornata del Girone A di Serie C, è in programma domenica 19 aprile 2026 alle ore 14:30 allo stadio Silvio Piola di Novara. Un appuntamento importante in un momento decisivo della stagione, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali per i rispettivi obiettivi.

Dove vedere Novara-Cittadella in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Novara-Cittadella sul palinsesto BET365

Il momento delle due squadre

Il Novara proverà a sfruttare il fattore campo per dare continuità al proprio percorso, affidandosi a un sistema offensivo interessante e dinamico. In avanti i riferimenti principali sono Ongaro e Ganz, supportati dalla qualità e dalla capacità di collegamento di Manseri, elemento chiave nella fase di costruzione e raccordo tra centrocampo e attacco.

Il Cittadella, dal canto suo, si presenta come una formazione molto ordinata dal punto di vista tattico, abituata a leggere bene i momenti della partita. La squadra punta su equilibrio, compattezza e capacità di colpire nelle situazioni favorevoli, senza mai perdere solidità difensiva.

Si prospetta quindi una gara equilibrata, in cui il Novara cercherà di imporre ritmo e intensità, mentre il Cittadella proverà a gestire i tempi del match e sfruttare le occasioni create.

E allora che aspetti? Guarda ora Novara-Cittadella in diretta streaming gratis su BET365