La Serie C propone il confronto tra Novara e Ospitaletto, valido per la settima giornata del Girone A. La partita è in programma sabato 26 settembre 2026 alle ore 17:30 allo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa arrivano all'appuntamento al 12° posto con 6 punti, mentre l'Ospitaletto occupa la 4ª posizione con 11 punti. Il Novara è reduce dal pareggio per 2-2 contro il Carpi, mentre la formazione ospite ha perso 0-1 in casa contro il Cittadella nell'ultimo turno. La gara sarà diretta da Gianluca Renzi della sezione di Pesaro e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. VEDI NOVARA-OSPITALETTO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Novara ha conquistato una vittoria, tre pareggi e due sconfitte nelle prime sei giornate, totalizzando 6 punti. L'Ospitaletto, invece, ha messo insieme tre successi, due pareggi e una sconfitta, raggiungendo quota 11 punti. Nell'ultima giornata il Novara ha pareggiato 2-2 con il Carpi, mentre l'Ospitaletto è stato battuto 1-0 dal Cittadella. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI NOVARA-OSPITALETTO. Tre alternative da controllare prima del fischio d'inizio per verificare la disponibilità della diretta.

Dove vedere Novara-Ospitaletto in diretta TV e streaming

Novara-Ospitaletto sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 254. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette le partite della Serie C. La programmazione prevede il collegamento alle ore 17:30 per il confronto della settima giornata del Girone A.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account è necessario entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Novara-Ospitaletto tra gli eventi live disponibili. La presenza della diretta può variare in base alla programmazione e alle condizioni previste dal servizio, quindi è consigliabile controllare la disponibilità poco prima dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Novara-Ospitaletto

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Novara-Ospitaletto tra gli eventi disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Novara-Ospitaletto: data, orario e informazioni sulla partita

Il calcio d'inizio è fissato per sabato 26 settembre alle ore 17:30 allo stadio Silvio Piola di Novara, con la sfida visibile in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. L'impianto novarese ospiterà dunque il confronto della settima giornata, mentre la direzione arbitrale è stata affidata a Gianluca Renzi di Pesaro.

Partita: Novara-Ospitaletto

Novara-Ospitaletto Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Data: sabato 26 settembre 2026

sabato 26 settembre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Silvio Piola, Novara

Silvio Piola, Novara Diretta TV: Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Novara

Il Novara affronta il settimo turno con 6 punti e il 12° posto in classifica. Il rendimento delle prime sei partite comprende una vittoria, tre pareggi e due sconfitte, con 6 reti realizzate e 7 incassate. I numeri evidenziano un percorso ancora caratterizzato da una certa discontinuità, con la squadra di Alessandro Birindelli chiamata a trovare maggiore continuità di risultati per avvicinarsi alla parte più alta della graduatoria.

L'ultimo appuntamento si è chiuso con un 2-2 contro il Carpi, risultato arrivato dopo che gli azzurri avevano avuto l'opportunità di gestire una situazione favorevole. Il Novara ha quindi raccolto un altro punto, ma dovrà cercare di trasformare maggiormente le occasioni in risultati pieni. La sfida interna contro l'Ospitaletto rappresenta in questo senso un'opportunità per sfruttare il fattore campo e ridurre il divario dalla zona alta.

La fase difensiva resta comunque un aspetto sul quale lavorare, considerando i sette gol subiti nelle prime sei giornate. Birindelli dovrà quindi cercare il giusto equilibrio tra la necessità di aumentare la produzione offensiva e quella di limitare gli errori nella propria metà campo, soprattutto contro un avversario che ha già segnato 11 reti.

Qui Ospitaletto

L'Ospitaletto arriva a Novara occupando il 4° posto con 11 punti. La formazione allenata da Andrea Quaresmini ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle prime sei giornate, accompagnando questo rendimento con 11 gol realizzati e 5 subiti. Un avvio che ha permesso alla squadra di mantenersi nelle zone di vertice del Girone A.

L'ultimo incontro ha però interrotto la serie positiva, con il ko interno per 0-1 contro il Cittadella. Dopo una fase nella quale erano arrivati risultati importanti, l'Ospitaletto dovrà quindi reagire immediatamente per evitare di perdere terreno dalle prime posizioni. La trasferta del Piola offre la possibilità di ripartire contro un Novara che ha raccolto appena 6 punti.

La formazione bresciana potrà fare affidamento su un reparto offensivo che ha già prodotto 11 reti, ma dovrà allo stesso tempo confermare la solidità mostrata nella prima parte del campionato. Con soli 5 gol incassati, l'Ospitaletto ha infatti costruito buona parte del proprio rendimento sull'equilibrio tra i reparti e sarà chiamato a mantenerlo anche lontano da casa.

La chiave tattica della partita

Il Novara dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1, affidandosi a Brancolini tra i pali e al terzetto difensivo formato da Cannavaro, Miceli e Khailoti. Sulle fasce agiranno Valdesi e Lartey, mentre Collodel e Basso saranno chiamati a presidiare la zona centrale del campo. Più avanzati dovrebbero trovare spazio Donadio e Ledonne, alle spalle di Da Graca.

L'Ospitaletto dovrebbe rispondere con il 4-3-3, schierando Ferrante in porta e una linea arretrata composta da Gualandris, Nessi, Parmiggiani e Casali. Il centrocampo dovrebbe essere formato da Tigani, Panatti e Guarnieri, mentre il tridente offensivo sarà composto da Galuppini, Gobbi e Messaggi, con l'obiettivo di sfruttare la maggiore prolificità mostrata dalla squadra nelle prime giornate.

La sfida potrebbe svilupparsi soprattutto attorno al tentativo del Novara di controllare il centrocampo attraverso la propria struttura a tre e alla capacità dell'Ospitaletto di sfruttare l'ampiezza garantita dal 4-3-3. I padroni di casa dovranno prestare attenzione alle transizioni offensive degli ospiti, mentre la formazione di Quaresmini sarà chiamata a non concedere spazi alle combinazioni tra i due trequartisti e la punta. Anche la gestione dei momenti della partita potrebbe incidere, considerando che entrambe le squadre arrivano da risultati che hanno lasciato qualcosa da recuperare.

Probabili formazioni

Le due squadre arrivano alla sfida con situazioni di classifica differenti ma con l'obiettivo comune di conquistare punti. Il Novara vuole sfruttare il fattore campo per interrompere il rendimento altalenante delle ultime settimane, mentre l'Ospitaletto cerca di reagire alla sconfitta contro il Cittadella e conservare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria.

NOVARA (3-4-2-1): Brancolini; Cannavaro, Miceli, Khailoti; Valdesi, Collodel, Basso, Lartey; Donadio, Ledonne; Da Graca. Allenatore: Alessandro Birindelli.

OSPITALETTO (4-3-3): Ferrante; Gualandris, Nessi, Parmiggiani, Casali; Tigani, Panatti, Guarnieri; Galuppini, Gobbi, Messaggi. Allenatore: Andrea Quaresmini.