L'ultima giornata del Gruppo G del Mondiale 2026 propone una sfida dal peso specifico enorme per il futuro di Nuova Zelanda e Belgio. I Diavoli Rossi, tra le grandi deluse di questa prima fase della competizione, sono chiamati a conquistare la prima vittoria nel torneo per evitare una clamorosa eliminazione, mentre gli oceanici inseguono un risultato storico.

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La pressione è tutta sulla nazionale guidata da Rudi Garcia, che dopo due pareggi consecutivi non può più permettersi passi falsi. Dall'altra parte, la formazione allenata da Darren Bazeley sogna di centrare la prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale, consapevole che servirà un'autentica impresa contro una delle selezioni più ricche di talento del panorama internazionale.

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Qui Nuova Zelanda

La rappresentativa oceanica è stata una delle sorprese di questo avvio di Mondiale. Pur senza ottenere vittorie, gli All Whites hanno dimostrato di poter competere anche contro avversari più quotati, pagando però una certa difficoltà nel gestire i vantaggi. Contro l'Iran la squadra di Darren Bazeley si è fatta rimontare per due volte, mentre nella sfida con l'Egitto era passata in vantaggio prima di crollare nella ripresa, incassando tre reti in appena mezz'ora. A trascinare le speranze neozelandesi resta il capitano Chris Wood, punto di riferimento offensivo di una squadra che continua a credere nella qualificazione.

Qui Belgio

Il cammino del Belgio nel Mondiale 2026 è stato finora ben al di sotto delle aspettative. La formazione di Rudi Garcia è ancora imbattuta, ma i due pareggi contro Egitto e Iran hanno complicato sensibilmente la corsa verso i sedicesimi di finale. L'1-1 contro gli egiziani, arrivato anche grazie all'ingresso decisivo di Romelu Lukaku, aveva lasciato sensazioni tutto sommato positive. Ben diverso il giudizio sul successivo 0-0 contro l'Iran, risultato che ha evidenziato le difficoltà offensive dei Diavoli Rossi nonostante una rosa ricca di qualità. Da Kevin De Bruyne a Leandro Trossard, passando per Jeremy Doku e Lukaku, il talento non manca: adesso serve trasformarlo in una prestazione convincente.

Le probabili formazioni di Nuova Zelanda-Belgio

Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Stamenic, Bell; McCowatt, Singh, Just; Wood.Bazeley.

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku. Ct: Garcia.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Gruppo G resta completamente aperto in vista degli ultimi novanta minuti. Il Belgio è obbligato a vincere per evitare di dipendere dagli altri risultati e conquistare con maggiore serenità la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Un pareggio costringerebbe invece i Diavoli Rossi a sperare in un esito favorevole dell'altra gara del girone.

La Nuova Zelanda, invece, non ha alternative: soltanto una vittoria potrebbe alimentare il sogno di accedere ai sedicesimi, anche attraverso la classifica delle migliori terze. Da una parte il peso dell'obbligo di vincere, dall'altra l'entusiasmo di chi non ha nulla da perdere: ingredienti che rendono questa sfida una delle più interessanti dell'ultima giornata del Gruppo G del Mondiale 2026.

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