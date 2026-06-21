Nuova Zelanda ed Egitto si affrontano nella seconda giornata del Gruppo G dei Mondiali 2026 in una sfida che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa alla qualificazione. Dopo i pareggi ottenuti all'esordio, entrambe le nazionali si trovano appaiate a quota un punto in una classifica estremamente equilibrata, dove ogni risultato può cambiare gli scenari in vista dell'ultima giornata.

Calcio nazionale e internazionale in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitu Palinsesto live disponibile Consulta Vincitu

Gli All Whites hanno sorpreso per organizzazione e spirito combattivo contro l'Iran, mentre l'Egitto ha tenuto testa al Belgio, confermando di poter competere per uno dei posti disponibili nella fase a eliminazione diretta.

Dove vedere Nuova Zelanda-Egitto in diretta TV e streaming ufficiale

Nuova Zelanda-Egitto sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

Dove vedere Nuova Zelanda-Egitto Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Dazn Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Dazn Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Qui Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda si presenta all'appuntamento forte del buon pareggio per 2-2 ottenuto contro l'Iran. Pur essendo considerata una delle formazioni meno quotate del raggruppamento, la selezione oceanica ha dimostrato carattere e capacità di reagire ai momenti difficili della partita, riuscendo a portarsi avanti nel punteggio in entrambe le occasioni grazie alla doppietta di Elijah Just.

La squadra guidata da Darren Bazeley può contare su un gruppo esperto e ben organizzato, nel quale spicca la figura di Chris Wood, leader tecnico e miglior marcatore nella storia della nazionale. Il ritorno ai Mondiali dopo sedici anni rappresenta già un traguardo significativo, ma gli All Whites hanno dimostrato di non voler recitare il ruolo di semplice comparsa e puntano ora a conquistare una vittoria che avrebbe un enorme peso specifico nella corsa alla qualificazione.

Qui Egitto

Anche l'Egitto ha lasciato buone impressioni nella gara inaugurale contro il Belgio. I Faraoni erano riusciti a portarsi in vantaggio grazie a Emam Ashour, salvo poi subire il pareggio nel corso della ripresa. Nonostante il rammarico per non aver conservato il vantaggio, la prestazione ha confermato la competitività della squadra africana contro una delle nazionali più attrezzate del gruppo.

La formazione guidata da Hassan punta molto sull'esperienza e sul talento dei suoi uomini migliori, a partire da Mohamed Salah, chiamato ancora una volta a trascinare l'attacco egiziano.

Le probabili formazioni di Nuova Zelanda-Egitto

Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; Just, Singh, McCowatt; Wood.Bazeley.

Egitto (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Lasheen, Attia; Salah, Ashour, Ziko, Marmoush. Ct: Hassan.

Cosa aspettarsi dalla partita

La sfida si preannuncia equilibrata e potenzialmente molto combattuta. Laproverà a fare leva sull'intensità fisica, sull'organizzazione difensiva e sulle ripartenze, mentrecercherà di sfruttare la maggiore qualità tecnica dei propri interpreti e la capacità di creare superiorità negli ultimi metri.

I Faraoni sembrano avere qualcosa in più sul piano individuale e partono leggermente favoriti, ma la compattezza mostrata dagli All Whites all'esordio suggerisce prudenza in qualsiasi pronostico.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NUOVA ZELANDA-EGITTO CLICCA SU BET365.

NUOVA ZELANDA-EGITTO SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE LA SFIDA

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE NUOVA ZELANDA-EGITTO IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL MATCH NUOVA ZELANDA-EGITTO SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DI NUOVA ZELANDA-EGITTO, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE.