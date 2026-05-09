Il 10 maggio 2026 alle ore 21:30 andrà in scena una gara interessante della Major League Soccer, con il New York che ospiterà il Columbus Crew al Sports Illustrated Stadium. Una partita che mette di fronte due formazioni in cerca di riscatto, entrambe reduci da un rendimento altalenante in questa prima parte di stagione.

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Il momento delle due squadre

La classifica racconta due percorsi complicati: i New York RB sono attualmente al diciottesimo posto con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Situazione ancora più difficile per il Columbus Crew, ventesimo in graduatoria con 12 punti, ottenuti attraverso 3 successi, 3 pareggi e 6 ko.

Analizzando il rendimento interno, i Red Bulls mostrano numeri leggermente più solidi tra le mura amiche: 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Un andamento non eccellente, ma comunque più stabile rispetto a quello degli avversari.

Il Columbus Crew, invece, fatica soprattutto lontano da casa. Il bilancio in trasferta parla chiaro: una sola vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, segnale evidente di una squadra che soffre quando non gioca davanti al proprio pubblico.

Il precedente più recente tra le due squadre sorride proprio ai gialloneri dell’Ohio, che si sono imposti con un netto 3-1, ma il bilancio degli ultimi cinque scontri diretti resta in equilibrio, con due successi per parte.

Per quanto riguarda il momento di forma, il New York Red Bulls arriva con qualche segnale incoraggiante grazie alla vittoria per 3-1 contro il Chicago Fire, mentre il Columbus Crew ha vissuto una serata difficile, perdendo nettamente 3-0 contro il New York City FC.

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