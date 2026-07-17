La Superettan propone una sfida importante tra due squadre che puntano a restare nella parte alta della classifica. Sabato 18 luglio alle ore 13:00 l'IK Oddevold ospiterà il Varbergs BoIS al Rimnersvallen di Uddevalla, in un confronto che promette spettacolo e grande equilibrio. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ODDEVOLD-VARBERGS CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Oddevold

L'Oddevold arriva all'appuntamento dopo il rocambolesco 3-3 contro l'United IK Nordic, risultato che ha confermato il buon potenziale offensivo della squadra ma anche alcune difficoltà nella fase difensiva. La formazione di Uddevalla occupa una posizione di metà classifica e punta a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alle zone più nobili della graduatoria. Con 26 reti realizzate nelle prime 14 giornate, l'attacco rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra.

Il momento del Varbergs BoIS

Il Varbergs BoIS sta disputando una stagione decisamente positiva. Gli ospiti hanno conquistato otto vittorie nelle prime 14 giornate e si presentano con uno dei migliori rendimenti del campionato. La squadra ha trovato continuità sia in fase offensiva che difensiva, come dimostrano i 28 gol segnati e i soli 17 incassati. Un successo in trasferta consentirebbe al Varbergs di consolidare ulteriormente la propria posizione nella parte alta della classifica.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Oddevold e Varbergs BoIS

Le due squadre hanno caratteristiche offensive e i precedenti recenti hanno spesso regalato reti e spettacolo. L'Oddevold proverà a fare la partita sfruttando il sostegno del proprio pubblico, mentre il Varbergs cercherà di colpire con la qualità delle ripartenze e con una maggiore solidità difensiva. Tutti gli ingredienti fanno pensare a una gara aperta e combattuta fino all'ultimo minuto.

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