Centosei anni di storia per arrivare, per la prima volta, fin qui. Il viaggio del Jagiellonia Białystok in Europa aggiunge mercoledì sera un'altra tappa a un periodo che ha completamente cambiato la dimensione del club polacco. Il 16 settembre alle 21:00 italiane, il Jagiellonia entrerà al Georgios Karaiskakis per affrontare l'Olympiacos nella prima giornata della fase campionato di Europa League. Per i greci è il ritorno in una competizione che conoscono bene; per gli ospiti, invece, sarà la prima partita della propria storia nella fase principale del torneo. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il pronostico sembra avere una direzione piuttosto netta. L'Olympiacos dispone di maggiore esperienza internazionale, qualità individuale e soprattutto del fattore Karaiskakis. Ma arriva alla partita dopo un periodo meno brillante in campionato, mentre il Jagiellonia può giocare con la leggerezza di chi ha già trasformato questa qualificazione in un altro piccolo pezzo della propria storia. In attesa del calcio d’inizio, puoi scegliere tra gli altri appuntamenti sportivi disponibili in diretta: SCOPRI GLI EVENTI LIVE SU GOLDBET E SCEGLI COSA SEGUIRE, ENTRA SU LOTTOMATICA E CONSULTA SUBITO IL PALINSESTO DELLE DIRETTE oppure VAI SU VINCITÙ E TROVA L’EVENTO LIVE CHE TI INTERESSA.

Olympiacos-Jagiellonia in diretta: TV e streaming in Italia

La partita tra Olympiacos e Jagiellonia Białystok inizierà mercoledì 16 settembre alle 21:00. In Italia la sfida rientra nella programmazione di Diretta Gol Europa League, disponibile su Sky Sport Max e Sky Sport 251. Non è invece prevista, nella programmazione annunciata da Sky, la trasmissione integrale del singolo incontro su un canale dedicato. La soluzione televisiva permetterà quindi di seguire in contemporanea gli aggiornamenti dal Karaiskakis insieme a quelli provenienti dagli altri campi impegnati nella fascia delle 21. La stessa Diretta Gol sarà disponibile in streaming su NOW e tramite Sky Go per gli abbonati Sky abilitati al servizio.

L'Olympiacos riparte dall'Europa per dimenticare gli ultimi passi falsi

Il ritorno in Europa League arriva in un momento particolare per l'Olympiacos. L'accesso alla competizione è conseguenza dell'eliminazione nelle qualificazioni di Champions League, mentre in patria la squadra non sta attraversando il periodo più brillante della propria stagione. L'ultimo campanello d'allarme è arrivato proprio al Karaiskakis, con la sconfitta per 1-0 contro l'OFI. Un risultato che ha portato a due le partite consecutive senza vittoria in Super League e lasciato i biancorossi al sesto posto. L'Europa può allora diventare immediatamente un'occasione per cambiare ritmo.

Il calendario, almeno sulla carta, concede ai greci una prima giornata favorevole. L'Olympiacos parte con un vantaggio netto sul piano dell'esperienza e può sfruttare un ambiente che nelle serate europee ha spesso rappresentato un fattore. Ma è proprio qui che si nasconde il rischio. Considerare lo Jagiellonia un avversario già battuto significherebbe concedere ai polacchi esattamente il tipo di partita che stanno cercando.

GLASGOW, SCOZIA - 13 AGOSTO: Nicolas Raskin dei Rangers contende il pallone a Kajetan Szmyt dello Jagiellonia Białystok durante la gara di ritorno del terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2026/27 tra Rangers FC e Jagiellonia Białystok all’Ibrox Stadium il 13 agosto 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

Lo Jagiellonia arriva per la prima volta in Europa League

Per capire cosa rappresenti questa partita per lo Jagiellonia bisogna tornare indietro di appena due anni. 25 maggio 2024. Più di 22mila persone riempiono lo stadio di Białystok. Altre migliaia si raccolgono davanti al maxischermo installato nel Rynek Kościuszki, la piazza centrale della città. Il Jagiellonia deve battere il Warta Poznań. Dopo undici minuti è già avanti 2-0. Alla fine sarà 3-0. Per la prima volta in 104 anni di storia, il club diventa campione di Polonia.

Quella sera Białystok si colora completamente di giallo e rosso. Migliaia di persone accompagnano la squadra verso il centro della città e una festa attesa per generazioni continua fino a notte inoltrata. Ma soprattutto, quasi senza saperlo, quella vittoria apre una porta verso l'Europa che da allora il Jagiellonia non ha più realmente chiuso. L'entusiasmo europeo non cancella però le difficoltà dell'ultimo periodo.

Lo Jagiellonia arriva in Grecia dopo il 2-0 subito sul campo del Wisła, terza sconfitta nelle ultime sette partite. In Ekstraklasa sono 12 i punti conquistati, con un rendimento che finora ha alternato momenti convincenti ad altri meno brillanti. La grande differenza rispetto all'Olympiacos sarà soprattutto nell'approccio psicologico. I padroni di casa hanno l'obbligo di vincere. Lo Jagiellonia no.

La chiave tattica: l'Olympiacos deve aprire la difesa polacca

L'Olympiacos dovrebbe partire dal 4-2-3-1, cercando soprattutto di occupare stabilmente la metà campo avversaria. Puerta e Hezze avranno un compito fondamentale. Il primo dovrà accompagnare maggiormente l'azione, mentre il secondo potrà garantire l'equilibrio necessario per permettere ai giocatori offensivi di muoversi con maggiore libertà. Alle spalle di González, infatti, la mobilità può diventare l'arma principale dei greci. Bailey può attaccare l'uno contro uno partendo dall'esterno, mentre Gustavo Sá ha caratteristiche utili per ricevere tra le linee e costringere il centrocampo polacco ad abbassarsi.

Lo Jagiellonia dovrebbe rispondere con un 4-3-3 molto più prudente di quanto suggerisca il modulo sulla carta. La priorità sarà ridurre gli spazi centrali e costringere l'Olympiacos a sviluppare il possesso lateralmente. Romanczuk sarà fondamentale davanti alla difesa, soprattutto quando i greci proveranno a portare uomini nella zona centrale. Una volta recuperato il pallone, però, servirà coraggio. Restituirlo immediatamente all'Olympiacos significherebbe trasformare la partita in un assedio. Szmyt e Conceição dovranno quindi accompagnare rapidamente Prelec, cercando di attaccare gli spazi lasciati dai terzini greci. Lo Jagiellonia non può pensare di controllare il Karaiskakis per novanta minuti.

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Probabili formazioni: González guida i greci, Prelec riferimento polacco

L'Olympiacos dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Ortega è favorito per la porta, con Pedersen, Retsos, Pirola e Tiknizyan nella linea difensiva. In mezzo spazio a Puerta e Hezze, mentre alle spalle di González dovrebbero muoversi Sá, Silva e Bailey.

Lo Jagiellonia dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Abramowicz tra i pali, con Wojtuszek, Vital, Kobayashi e Montóia in difesa. Klynge, Romanczuk e Lozano formeranno il centrocampo, mentre Conceição e Szmyt partiranno ai lati di Prelec.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Pedersen, Retsos, Pirola, Tiknizyan; Puerta, Hezze; Sá, Silva, Bailey; González.

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK (4-3-3): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montóia; Klynge, Romanczuk, Lozano; Conceição, Prelec, Szmyt.

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