Ad Atene certi derby non iniziano con il fischio dell’arbitro. Iniziano ore prima, nei bar del Pireo, nei motorini che attraversano il traffico impazzito, nei cori che scendono dai balconi e perfino nel vento caldo che arriva dal mare. Mercoledì 13 maggio 2026, alle 18:30, Olympiacos-Panathinaikos torneranno a guardarsi negli occhi nel Derby degli Eterni Nemici, una partita che in Grecia vale sempre molto più della classifica. Il Karaiskakis Stadium sarà pieno, rumoroso, nervoso. E non potrebbe essere altrimenti. Perché quando Olympiacos e Panathinaikos si affrontano, il calcio smette quasi di essere uno sport normale: diventa orgoglio, rabbia, identità. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OLYMPIACOS-PANATHINAIKOS CLICCA SU BET365.

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Il momento dell’Olympiacos

La squadra di Mendilibar continua a mantenere un’identità molto chiara: possesso palla, aggressività controllata e una struttura difensiva estremamente solida. I numeri parlano chiaro. L’Olympiacos subisce pochissimo e nelle ultime settimane ha trasformato quasi ogni partita casalinga in una battaglia tattica a basso punteggio. Ayoub El Kaabi resta il riferimento offensivo principale, mentre Rodinei continua a essere una delle armi più pericolose sulle corsie.

Il momento del Panathinaikos

Il Panathinaikos arriva invece dopo la sconfitta contro l’AEK, risultato che ha rallentato la rincorsa europea della squadra di Benitez. I biancoverdi però continuano a essere una squadra molto organizzata e difficile da affrontare, soprattutto nelle gare tese e bloccate come i derby. Tetteh attraversa un buon momento offensivo e rappresenta la principale minaccia per la difesa dell’Olympiacos.

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