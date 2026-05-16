All’Inter&Co Stadium va in scena una sfida delicata tra due squadre che stanno vivendo una stagione complicata in MLS, con Orlando City e Atlanta United separate da appena tre punti nella parte bassa della classifica. I padroni di casa arrivano però con sensazioni decisamente migliori: la squadra della Florida ha ritrovato fiducia grazie al successo spettacolare per 4-3 contro Philadelphia Union, seconda vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico, confermando una crescita offensiva evidente nelle ultime settimane.

Orlando segna tanto ma concede ancora molto, come dimostrano i numeri recenti, ma può contare su un Martin Ojeda in stato di grazia, già autore di nove reti stagionali e protagonista assoluto dell’attacco. Dall’altra parte l'Atlanta United continua ad avere un rendimento altalenante e soprattutto soffre lontano da casa, dove ha perso sette delle ultime dieci trasferte. La sconfitta interna contro i LA Galaxy ha rallentato il tentativo di risalita della squadra di Gerardo Martino, che fatica a trovare continuità nonostante il talento offensivo di Miranchuk e Latte Lath. Guarda ora la sfida di MLS GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Orlando-Atlanta: probabili formazioni

Orlando City (4-4-2): Crepeau, Dorsey, Brekalo, Jansson, Marin, Pasalic, Ojeda, Atuesta, Angulo, Ojeda, Ellis.

Atlanta United (3-4-3): Hoyos, Jacob, Mihaj, Berrocal, Reilly, Muyumba, Baez, Fortune, Lobjanidze, Miranchuk, Galarza.

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