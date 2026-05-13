Orlando e Philadelphia Union sono le peggiori squadre, fin qui, della regular season di MLS. I padroni di casa hanno totalizzato tre vittorie in dodici partite, perdendo ben otto sfide, esattamente come la compagine ospite che però a differenza di Orlando ha all'attivo soltanto un successo. Lo scontro diretto rappresenta un banco di prova importante per le due compagini che cercheranno di dare una svolta alla propria stagione. Guarda ora il Match tra Orlando e Philadelphia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Orlando-Philadelphia: probabili formazioni

: Crepeau; Taifi; Iago; Jansson; Marin; Angulo; B. Ojeda; Otavio; Souza; Ellis; M. Ojeda

Philadelphia (4-4-2): Blake; Harriel, Sery Larsen, Makhanya, Westfield; Iloski, Jacques, Lukic, Vassilev; Alladoh, Damiani.

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