La sfida di tennis tra Naomi Osaka e Magdalena Fręch è valida per i sedicesimi di finale del WTA 500 di Berlino e si gioca domenica 21 giugno alle ore 15:30. Un incontro di grande interesse tra una campionessa di livello Slam e una giocatrice solida e sempre difficile da affrontare, con in palio l’accesso agli ottavi del prestigioso torneo tedesco sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Osaka arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di ritrovare continuità e confermare i progressi nel suo percorso di ritorno ai massimi livelli. La giapponese è una delle giocatrici più potenti del circuito, capace di dominare gli scambi quando riesce a trovare ritmo con servizio e diritto.

La Fręch, invece, è una tennista molto ordinata e intelligente tatticamente. La polacca basa il suo gioco sulla regolarità e sulla capacità di tenere alta la percentuale di errori dell’avversaria, provando a prolungare gli scambi per mettere pressione nei momenti chiave.

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Il momento delle due tenniste

Osaka proverà a imporre subito il suo ritmo con servizio e potenza da fondo campo.

Fręch cercherà invece di spezzare il ritmo e portare il match su scambi lunghi e più tattici.

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