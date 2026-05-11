Dove vedere Osasuna-Atlético Madrid in diretta tv e streaming gratis

Siamo agli sgoccioli del campionato spagnolo, momento in cui ogni punto può rivelarsi decisivo alla fine dei verdetti finali. Martedì 12 maggio si affronteranno, in occasione della trentaseiesima giornata, Osasuna e Atlético Madrid. Il fischio d'inizio dalla Stadio El Sadar di Pamplona è previsto alle 21:30: per scoprire come seguire la partita, continua a leggere questo articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MILWALL-HULL CITY SU BET365

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Il momento delle due squadre

A Pamplona l'Osasuna continuerà ad inseguire il suo sogno europeo. Con 42 punti in classifica, Getafe e Celta Vigo sono distanti rispettivamente tre e otto punti. Molto più probabile raggiungere la squadra di Bordalás, dato che sta anche vivendo un momento difficile e non vince da ben tre partite di fila. Budimir e compagni potrebbero così riuscire in una vera e propria impresa. Dall'altro lato ci sarà un Atlético Madrid che ha già raggiunto i suoi obiettivi e non può ne migliorare tantomeno peggiorare la sua situazione in classifica. Nonostante la formazione di Simeone non abbia più traguardi da tagliare, resta comunque qualitativamente superiore, nonché la squadra favorita per la vittoria nel match di martedì.

Le probabili formazioni di Osasuna-Atlético Madrid

L'Osasuna scende in campo con il suo consolidato 4-2-3-1, modulo che permette a Budimir di giocare diversi palloni nell'area di rigore. Proprio così è riuscito a diventare tra gli attaccanti più prolifici del campionato spagnolo. L'Atlético si affiderà invece al solito 4-4-2 architettato da Simeone, con Griezmann pronto a sparare le ultime cartucce con la maglia dei Colchoneros.

Osasuna (4-2-3-1): Herrere; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Moncayola, Munoz; Garcia, Oroz, Moro; Budimir.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Pubill, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koke, Baena, Lookman; Griezmann, Sorloth.

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