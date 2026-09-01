La Bremer Brücke ospita una sfida affascinante tra Osnabrück e Bayern Monaco, valida per il primo turno di Coppa di Germania. La partita si giocherà mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 20:45 e, trattandosi di una gara secca, metterà in palio la qualificazione al turno successivo: i padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo per cercare un'impresa, mentre i bavaresi arrivano da grandi favoriti con l'obiettivo di difendere il titolo. Osnabrück-Bayern Monaco è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall’operatore:VEDI OSNABRÜCK-BAYERN MONACO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Osnabrück-Bayern Monaco. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Osnabrück-Bayern Monaco in diretta TV e streaming

sarà disponibile nei palinsesti di

,

,

e

. La partita inizierà mercoledì

e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

, mentre Bet365 rappresenta una soluzione per chi vuole cercare direttamente l'evento nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Coppa di Germania e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell’inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Osnabrück-Bayern Monaco

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Coppa di Germania; cercare Osnabrück-Bayern Monaco tra le partite di mercoledì 2 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all’operatore e allo stato dell’account. Prima del calcio d’inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Osnabrück-Bayern Monaco: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà mercoledì 2 settembre 2026 alla

. Il calcio d’inizio è fissato alle ore

. La gara sarà trasmessa in Germania da

, mentre non risulta una diretta TV ufficiale in Italia.

Partita: Osnabrück-Bayern Monaco

Competizione: Coppa di Germania

Data: mercoledì 2 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Bremer Brücke

Diretta TV: la partita non sarà trasmessa in Italia

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il primo turno della DFB-Pokal si gioca in gara secca e non prevede quindi un ritorno. In caso di parità al termine dei 90 minuti sono previsti tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Per il Bayern, campione in carica, la sfida rappresenta l'inizio della difesa del trofeo, mentre l'Osnabrück avrà l'opportunità di confrontarsi davanti al proprio pubblico con una delle squadre più forti d'Europa.

Il momento dell'Osnabrück

L'

arriva alla partita dopo il successo per 1-0 sul campo del Bochum, ottenuto grazie al gol di

dopo appena quattro minuti. Per la squadra di

si è trattato della prima vittoria stagionale, arrivata dopo le sconfitte contro Heidenheim e Magdeburgo nelle prime due giornate di 2. Bundesliga. Il tecnico può quindi presentarsi all'appuntamento più importante dell'inizio di stagione con un gruppo rinfrancato dal risultato di Bochum.

La sfida contro il Bayern Monaco rappresenta però soprattutto un evento speciale per un club appena tornato in 2. Bundesliga. Schultz ha a disposizione giocatori come Daniel Kyereh, Robin Meißner, Adrian Beck e lo stesso Badjie, protagonista dell'ultimo successo. L'Osnabrück dovrebbe provare a sfruttare l'entusiasmo della Bremer Brücke e a mantenere il match aperto il più a lungo possibile. Un precedente storico può inoltre alimentare le speranze dei padroni di casa: nella Coppa di Germania del 1978-79 arrivò una clamorosa vittoria per 5-4 contro il Bayern, un risultato ancora oggi ricordato come una delle grandi imprese della storia del club.

Il momento del Bayern Monaco

Il

si presenta a Osnabrück da favorito assoluto e con la squadra guidata da

intenzionata a iniziare nel migliore dei modi la difesa della Coppa di Germania. I bavaresi hanno già mostrato un buon rendimento all'inizio della stagione, vincendo la

contro il Borussia Dortmund e imponendosi per 5-1 contro lo Stoccarda nella prima giornata di Bundesliga. L'obiettivo è evitare qualsiasi sorpresa e gestire una partita che, almeno sulla carta, vede il Bayern nettamente avanti.

La rosa di Kompany offre numerose soluzioni, a partire da Harry Kane, grande riferimento offensivo, e da Michael Olise, Luis Díaz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich e Manuel Neuer. Il Bayern potrà contare anche sui nuovi innesti come Nathaniel Brown e Ismael Saibari, arrivati per aumentare ulteriormente le alternative. La differenza di categoria e di qualità è evidente, ma la Coppa di Germania in gara secca ha spesso regalato risultati sorprendenti: proprio per questo il Bayern dovrà affrontare l'Osnabrück con la massima attenzione, senza concedere alla squadra di casa il tempo di prendere fiducia.

Le probabili formazioni di Osnabrück-Bayern Monaco

L'Osnabrück

utilizzato anche nell'ultima partita di campionato. Schultz potrebbe confermare diversi protagonisti del successo contro il Bochum, con Sauter tra i pali e una linea difensiva composta da Wiemann, Abu Hanna e Müller. A centrocampo spazio a Faber, Henning, Wensing e Kammerbauer, mentre Beck e Kyereh potrebbero agire alle spalle di Badjie. Il tecnico potrebbe comunque valutare qualche soluzione alternativa in base alla condizione dei giocatori.

Il Bayern Monaco potrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Kompany dovrebbe puntare su Neuer in porta, con Laimer, Upamecano, Tah e Davies in difesa. A centrocampo Kimmich e Pavlović sono candidati a comporre la coppia centrale, mentre Olise, Musiala e Luis Díaz dovrebbero agire alle spalle di Kane. Non sono da escludere rotazioni, considerando il calendario e l'ampia profondità della rosa bavarese.

OSNABRÜCK (3-4-2-1): Sauter; Wiemann, Abu Hanna, Müller; Faber, Henning, Wensing, Kammerbauer; Beck, Kyereh; Badjie. Allenatore: Schultz.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. Allenatore: Kompany.