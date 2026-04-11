Lo streaming gratis della gara Ospitaletto-Albinoleffe: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 08:56)

Il Girone A di Serie C propone una sfida equilibrata nella parte centrale della classifica: Ospitaletto-Albinoleffe, in programma domenica 12 aprile alle ore 17:30. L’Ospitaletto, quindicesimo con 41 punti, cerca continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa, mentre l’Albinoleffe, undicesima a quota 44 punti, punta a un risultato positivo per avvicinarsi alla zona playoff. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — L’Ospitaletto, allenato da Andrea Quaresmini, si presenta con un 4-4-2 solido e organizzato, pronto a sfruttare le fasce e la compattezza difensiva. Messaggi e Pavanello guideranno l’attacco, con l’obiettivo di sfruttare le occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 41 punti, i padroni di casa cercano un risultato utile per consolidare la propria posizione.

L’Albinoleffe, guidata da Giovanni Lopez, risponde con un 3-5-2 che punta su densità a centrocampo e qualità sugli esterni. Garattoni e De Paoli saranno i riferimenti offensivi, chiamati a finalizzare le azioni e a creare pericoli costanti. Con 44 punti, gli ospiti vogliono dare continuità ai risultati e avvicinarsi alla zona playoff.

Le probabili formazioni di Ospitaletto-Albinoleffe — Ci si aspetta una partita equilibrata e combattuta, con l’Ospitaletto pronto a difendersi con ordine e a ripartire velocemente, mentre l’Albinoleffe cercherà di gestire il possesso e costruire gioco attraverso il centrocampo. Gli episodi e la concretezza sotto porta potrebbero risultare decisivi per l’esito della gara.

Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni, Ragazzetti, Sina, Nessi, Possenti, Gualandris, Panatti, Mondini, Messaggi, Pavanello, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini

Albinoleffe (3-5-2): Di Chiara, Baroni, Potop, Gusu, Ambrosini, Mandelli, Parlati, Lombardi, Garattoni, De Paoli, Sali. Allenatore: Giovanni Lopez