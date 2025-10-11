Il Girone A di Serie C non si ferma e continua e propone altre sfide molto interessanti: domenica 12 ottobre alle ore 17:30 tocca all’ Ospitaletto che accoglie in casa l’ Arzignano . Si tratta di un match molto equilibrato, con le due squadre che distano soltanto tre punti. Il campionato è ancora molto lungo, ma questa gara sarà essenziale per confermare le ambizioni di entrambi i club. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Ospitaletto-Arzignano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Ospitaletto-Arzignano in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Ospitaletto-Arzignano in diretta live. Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi e inoltre su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.