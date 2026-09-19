In occasione della sesta giornata del Girone A di Serie C, domenica 20 settembre alle ore 14:30 si affrontano Ospitaletto e Cittadella, in una sfida che mette di fronte due delle squadre protagoniste del miglior avvio di campionato. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 11 punti, mentre i veneti guidano la classifica a quota 15 dopo cinque vittorie consecutive. Il match si disputa allo Stadio Comunale Gino Corioni di Ospitaletto.VEDI OSPITALETTO-CITTADELLA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L’Ospitaletto di Andrea Quaresmini ha confermato anche nel turno infrasettimanale di essere una squadra difficile da affrontare: sul campo del Carpi è arrivato un 2-2 dopo una gara nella quale gli arancioblù hanno reagito alla rimonta dei padroni di casa trovando il pareggio nella ripresa con Guarneri. Il Cittadella di Roberto Musso, invece, ha continuato la propria marcia perfetta superando 2-0 la Juventus Next Gen grazie alle reti di Gobbato e Ihnatov. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Ospitaletto-Cittadella.

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Ospitaletto-Cittadella: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Ospitaletto-Cittadella

Competizione: Serie C, Girone A, 6ª giornata

Data: domenica 20 settembre 2026

Orario: 14:30

Stadio: Gino Corioni, Ospitaletto

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento dell'Ospitaletto

L’

arriva alla sfida con 11 punti e ancora senza sconfitte, confermandosi tra le squadre più interessanti del Girone A. Dopo il successo iniziale nel derby contro il Lumezzane e una serie di risultati positivi, gli uomini di

hanno pareggiato 2-2 sul campo del Carpi nell’ultimo turno. La formazione arancioblù ha mostrato carattere soprattutto nella ripresa, quando ha aumentato la pressione e trovato il gol del definitivo pareggio con Mattia Guarneri.

Sul piano tattico Quaresmini ha riproposto contro il Carpi il 4-3-3, con Ferrante tra i pali, una linea difensiva guidata da Possenti e Nessi e un centrocampo nel quale Panatti e Guarneri hanno avuto un ruolo importante nella costruzione. Davanti, la presenza di giocatori come Francesco Galuppini, Francesco Gobbi e Davide Stefanoni offre diverse soluzioni per attaccare gli spazi. La squadra ha inoltre mantenuto un'identità aggressiva, cercando di accompagnare con continuità l'azione offensiva.

Il momento del Cittadella

Il

si presenta al Gino Corioni da capolista a punteggio pieno. I granata hanno vinto tutte le prime cinque partite del campionato, superando nell'ordine Pergolettese, Renate, Lumezzane, Carpi e Juventus Next Gen. Il successo per 2-0 contro la formazione bianconera ha portato la squadra di

a quota 15 punti, con cinque vittorie consecutive.

L'ultimo incontro ha evidenziato una struttura tattica basata sul 3-5-2, con Zanellati tra i pali e Gobbato, Toffanin e Martella nella linea difensiva. In mezzo al campo Amatucci ha agito da riferimento, mentre D'Alessio, Sangalli, Ihnatov e Ndrecka hanno garantito ampiezza e inserimenti. In avanti Ekuban e Fabbro hanno formato la coppia offensiva iniziale, con Gobbato e Ihnatov decisivi anche in fase realizzativa.

Le probabili formazioni di Ospitaletto-Cittadella

L’

dovrebbe mantenere il 4-3-3 già utilizzato nell'ultima uscita contro il Carpi. Il reparto arretrato potrebbe essere ancora guidato da Possenti e Nessi, mentre Panatti rappresenta uno dei riferimenti della costruzione in mezzo al campo. In attacco

sono tra le principali soluzioni offensive, con Messaggi e altri elementi pronti a subentrare. Non risultano al momento indisponibilità ufficiali segnalate per l'Ospitaletto.

Il Cittadella dovrebbe invece ripartire dal 3-5-2 visto contro la Juventus Next Gen. Zanellati dovrebbe essere confermato in porta, con Toffanin e Martella punti di riferimento della retroguardia. A centrocampo Amatucci può tornare a dettare i tempi della manovra, mentre D'Alessio, Sangalli, Ihnatov e Ndrecka rappresentano opzioni coerenti con l'impostazione adottata nell'ultimo turno. In attacco Ekuban e Fabbro sono candidati a partire nuovamente dal primo minuto, ma Musso dispone di diverse alternative offensive.

OSPITALETTO (4-3-3): Ferrante; Gualandris, Nessi, Possenti, Casali; Guarneri, Panatti, Tigani; Galuppini, Gobbi, Torri. Allenatore: Andrea Quaresmini.

CITTADELLA (3-5-2): Zanellati; Gobbato, Toffanin, Martella; D'Alessio, Amatucci, Sangalli, Ihnatov, Ndrecka; Ekuban, Fabbro. Allenatore: Roberto Musso.