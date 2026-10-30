Il Trento non ha ancora perso, l’Ospitaletto vuole ripartire dopo due giornate senza punti. Sabato 31 ottobre 2026 alle 14:30, allo stadio Gino Corioni, i bresciani ospitano i gialloblù nella dodicesima giornata del Girone A di Serie C. I padroni di casa arrivano dal 2-1 subito contro la Pro Vercelli, mentre gli ospiti hanno superato con lo stesso risultato la Juventus Next Gen. GUARDA OSPITALETTO-TRENTO IN STREAMING SU BET365.

La classifica aggiunge interesse al confronto: l’Ospitaletto è sesto con diciotto punti, il Trento secondo a quota ventitré. Per la formazione di Andrea Quaresmini sarà l’occasione di misurarsi con una delle squadre più continue del girone; per quella di Luca Tabbiani, un’altra trasferta nella quale cercare di trasformare la solidità in una vittoria. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE OSPITALETTO-TRENTO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove trovare Ospitaletto-Trento su Sky, NOW e Sky Go

, con calcio d’inizio alle. La partita rientra nella programmazione della dodicesima giornata di Serie C, disponibile anche in streaming su. Gli abbonati Sky abilitati potranno seguire l’incontro attraverso, da computer, smartphone e tablet. Su NOW servirà un Pass Sport che comprenda la competizione, con accesso dal sito o dall’applicazione sui dispositivi compatibili.

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Data, campo e piattaforme della partita

Competizione: Serie C, Girone A.

Serie C, Girone A. Giornata: 12ª.

12ª. Data: sabato 31 ottobre 2026.

sabato 31 ottobre 2026. Orario: 14:30.

14:30. Stadio: Gino Corioni, Ospitaletto.

Gino Corioni, Ospitaletto. Diretta TV: Sky Sport 256.

Sky Sport 256. Streaming: NOW e Sky Go.

Ospitaletto, ritrovare punti senza perdere la propria iniziativa

Trento, imbattibilità e secondo posto da difendere

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Le probabili formazioni di Ospitaletto-Trento: Gobbi e Molina al centro dei due attacchi

Le sconfitte controhanno frenato un avvio che mantiene comunque l’Ospitaletto nella parte alta della classifica. Il bilancio dopo undici giornate è di cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, con diciotto gol segnati e undici subiti. A Vercelli il risultato è rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti. Dopo il vantaggio piemontese, Galuppini aveva pareggiato su rigore, ma il gol di Pagliari all’86’ ha lasciato gli arancioni senza punti. Un finale che rende ancora più importante l’attenzione nella gestione dei momenti decisivi. Contro ilservirà pazienza nella costruzione. Cercare subito la giocata risolutiva potrebbe favorire il recupero del pallone da parte degli ospiti; accompagnare l’azione con distanze corrette può invece permettere ai bresciani di sostenere gli attaccanti e difendere meglio sulle ripartenze.Sei vittorie e cinque pareggi raccontano la continuità del. La squadra diha incassato appena sei reti nelle prime undici giornate, costruendo sulla tenuta difensiva una parte importante del proprio rendimento. Il successo contro la Juventus Next Gen ha mostrato anche la capacità di reagire. Sotto all’intervallo, i gialloblù hanno ribaltato la partita nella ripresa grazie al rigore di Molina e al gol di Ladisa, chiudendo sul 2-1. In trasferta, però, le vittorie sono state meno frequenti: un successo e quattro pareggi nelle cinque gare disputate. Il Trento ha sempre trovato il modo di muovere la classifica, ma a Ospitaletto cercherà qualcosa in più. Per riuscirci dovrà conservare il proprio equilibrio e dare sostegno a Molina, evitando che il riferimento centrale resti isolato.Per l’schierato a Vercelli. Ferrante dovrebbe difendere la porta, con Gualandris e Casali sulle corsie e Nessi affiancato da Possenti al centro; Parmiggiani rappresenta un’alternativa nel reparto. Mondini, Panatti e Tigani potrebbero comporre il centrocampo, mentre Galuppini e Messaggi sono i candidati a sostenere Gobbi. Si tratta di un’ipotesi ricavata dalle scelte dell’ultimo turno, in attesa delle indicazioni definitive di Quaresmini.

Anche il Trento potrebbe confermare il 4-3-3 dell’ultima uscita. Davanti a Barlocco sono ipotizzabili Aucelli, Frison, Benassai e Maffei. Benedetti, Fossati e Mehic potrebbero partire a centrocampo, con Accornero e Ladisa ai lati di Molina nel tridente. Tabbiani dovrà valutare se mantenere l’undici che ha iniziato contro la Juventus Next Gen o intervenire con qualche cambio.

OSPITALETTO (4-3-3): Ferrante; Gualandris, Nessi, Possenti, Casali; Mondini, Panatti, Tigani; Galuppini, Gobbi, Messaggi. Allenatore: Andrea Quaresmini.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Aucelli, Frison, Benassai, Maffei; Benedetti, Fossati, Mehic; Accornero, Molina, Ladisa. Allenatore: Luca Tabbiani.