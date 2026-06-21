Jelena Ostapenko si prepara a scendere in campo a Eastbourne contro Francesca Jones in una sfida che potrebbe avere un peso importante anche per la classifica della giocatrice lettone. Entrambe avevano chiuso la loro avventura nel torneo al secondo turno nella scorsa edizione, ma il percorso di Ostapenko sull'erba inglese racconta una storia ben diversa.

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Il momento delle due tenniste

Un successo che ha rilanciato ulteriormente le ambizioni di Badosa, tornata a esprimere un tennis di alto livello dopo un periodo complicato. Tuttavia, il cammino della spagnola resta tutt'altro che semplice. Il tabellone le propone infatti un nuovo ostacolo di grande valore: Linda Noskova, attuale numero 13 del ranking mondiale e una delle giovani più promettenti del circuito.

La sfida mette di fronte due giocatrici che, nonostante il talento e i risultati ottenuti negli ultimi anni, non sono ancora riuscite a conquistare un titolo sull'erba. Berlino rappresenta quindi un'importante occasione per entrambe, sia in termini di fiducia sia in vista dell'imminente appuntamento con Wimbledon.

Noskova arriva ai quarti dopo aver confermato ancora una volta la sua crescita costante nel circuito. La ceca ha dimostrato di poter competere ad alti livelli su qualsiasi superficie e cercherà di sfruttare la propria aggressività da fondo campo per mettere in difficoltà una Badosa che sembra aver ritrovato brillantezza e continuità.

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