La semifinale del WTA 250 di Eastbourne mette di fronte Elena Ostapenko e Tatjana Maria, due delle giocatrici che meglio si esprimono sull'erba e che ora si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo britannico. A pochi giorni dall'inizio di Wimbledon, la sfida rappresenta un test importante per entrambe.

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Il momento delle due tenniste

Elena Ostapenko continua a confermare il suo ottimo feeling con i campi di Eastbourne. La lettone ha infatti raggiunto un'altra semifinale nel torneo inglese ed è a un passo dal ripetere il risultato ottenuto nel 2022, quando arrivò fino alla finale. L'obiettivo, però, è fare ancora meglio e avvicinarsi al ricordo del titolo conquistato nel 2021, dimostrando ancora una volta di essere una delle interpreti più pericolose sull'erba.

Dall'altra parte della rete ci sarà Tatjana Maria, una specialista della superficie che negli ultimi anni ha costruito alcuni dei risultati più importanti della propria carriera proprio sui prati. La tedesca può vantare anche la vittoria di un torneo disputato in Inghilterra, confermando una particolare affinità con le condizioni di gioco britanniche.

La semifinale promette quindi grande equilibrio tra due tenniste che conoscono molto bene i segreti dell'erba. Ostapenko proverà a imporre il suo tennis offensivo e la potenza dei colpi da fondo campo, mentre Maria cercherà di spezzare il ritmo dell'avversaria con il suo gioco vario, fatto di continue discese a rete, slice e cambi di ritmo.

Le due giocatrici si sono affrontate una sola volta in carriera. L'unico precedente risale al 2022, sull'erba di Wimbledon, e vide prevalere Tatjana Maria, capace di imporsi in una delle migliori stagioni della sua carriera. Pur rappresentando un dato interessante, quel confronto risale ormai a diversi anni fa e potrebbe avere un peso relativo in vista di questa nuova sfida.

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