Sul prato di Wimbledon si affrontano al secondo turno due giocatrici con caratteristiche abbastanza diverse: da una parte Jelena Ostapenko, tennista di grande potenza, abituata ai palcoscenici importanti e capace di giocare un tennis molto aggressivo, dall’altra Antonia Ruzic, giovane croata in crescita, più ordinata negli scambi e con una maggiore predisposizione a costruire il punto. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Ostapenko-Ruzic: dove vedere Wimbledon in TV e in Streaming

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arriva a questo appuntamento da favorita, forte di una maggiore esperienza e di un rendimento storico molto positivo sull’erba. Il suo tennis si adatta bene a Wimbledon: servizio pesante, risposta molto anticipata e capacità di chiudere rapidamente gli scambi con i colpi da fondo. Il limite principale resta la continuità, perché quando forza troppo può accumulare errori gratuiti e concedere break anche contro avversarie inferiori.invece rappresenta un ostacolo più complicato di quanto dica la classifica. La croata è una giocatrice solida, con buone percentuali al servizio e una discreta capacità di rimanere dentro la partita anche nei momenti difficili. Non ha ancora la stessa esperienza di Ostapenko sui grandi palcoscenici, ma il suo gioco può creare problemi se riesce a rallentare il ritmo e a portare la lettone su scambi più lunghi.

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