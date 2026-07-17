Dopo un periodo altalenante, Osters e Brage si ritrovano una di fronte all'altra con l'obiettivo di ritrovare continuità e rilanciarsi nella corsa ai playoff di Superettan. Sabato 18 luglio alle ore 17:00, alla Myresjöhus Arena di Växjö, andrà in scena una sfida tra due formazioni che hanno alternato buone prestazioni a passaggi a vuoto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OSTERS-BRAGE CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Osters

L'Osters cerca di ritrovare la strada smarrita dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e amichevoli. L'ultimo successo ufficiale risale al netto 4-0 sul campo del Sundsvall, una prestazione che aveva mostrato tutto il potenziale offensivo della squadra. Con sei vittorie e sei sconfitte nelle prime quattordici giornate, i biancorossi stanno vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi e vogliono sfruttare il fattore campo per tornare a muovere la classifica.

Il momento del Brage

Anche il Brage è chiamato a una reazione dopo il ko per 4-2 contro il Falkenbergs nell'ultima giornata di Superettan. La squadra ha realizzato 26 reti in campionato, dimostrando una buona efficacia offensiva, ma dovrà migliorare la fase difensiva, visto che ha incassato lo stesso numero di gol. Una vittoria permetterebbe agli ospiti di rilanciare le proprie ambizioni nella seconda parte della stagione.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Osters e Brage

Entrambe le squadre hanno dimostrato di avere qualità in attacco ma anche qualche difficoltà nel mantenere equilibrio durante i novanta minuti. L'Osters proverà a imporre il proprio ritmo sin dall'inizio, mentre il Brage punterà sulle ripartenze e sulla velocità dei propri uomini offensivi. Le statistiche dei precedenti suggeriscono una gara aperta e con diverse occasioni da gol.

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