Incrocio di grande interesse in Superettan tra due squadre separate da pochi punti e accomunate dall'obiettivo di restare agganciate al treno promozione. Sabato 18 luglio alle ore 15:00, alla Jämtkraft Arena, l'Östersunds sfida il Landskrona BoIS in un confronto che potrebbe pesare parecchio sulla classifica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OSTERSUNDS-LANDSKRONA CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Ostersunds

L'Ostersunds si presenta all'appuntamento dopo aver ritrovato il successo in campionato con il convincente 2-0 sul campo del GIF Sundsvall, nonostante la successiva sconfitta in amichevole contro l'Örebro. La squadra ha raccolto sei vittorie nelle prime quattordici giornate e vuole sfruttare il fattore campo per continuare la propria rincorsa alle zone più alte della classifica. Con 22 gol realizzati, il reparto offensivo ha dimostrato di poter essere decisivo contro qualsiasi avversario.

Il momento del Landskrona BoIS

Il Landskrona BoIS sta vivendo una stagione positiva e arriva alla trasferta con un bilancio di sette vittorie nelle prime quattordici gare di campionato. Gli ospiti hanno inoltre acquisito fiducia grazie al successo per 2-1 ottenuto nell'ultima amichevole contro il Falkenbergs. La solidità difensiva, testimoniata da appena 14 reti subite, rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Ostersunds e Landskrona

Le due formazioni sono divise da pochi punti e hanno dimostrato di poter competere per la parte alta della classifica. L'Ostersunds proverà a imporre il proprio ritmo sfruttando il sostegno del pubblico di casa, mentre il Landskrona farà affidamento sulla propria organizzazione tattica e sulla capacità di concedere poche occasioni. Si preannuncia una sfida equilibrata, nella quale i dettagli potrebbero risultare decisivi.

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