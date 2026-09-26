Prima la Lega Pro, poi il campo. Il Pasquale Giannattasio vive un fine settimana particolarmente significativo per l'Ostiamare. Venerdì il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il segretario generale Emanuele Paolucci hanno visitato il club e l'impianto di Ostia; domenica 27 settembre alle 14:30, invece, nello stesso stadio arriverà il Forlì per la settima giornata del Girone B di Serie C. Il momento sembra quello giusto anche per provare a riavvicinare squadra e territorio. L'Ostiamare torna davanti al proprio pubblico dopo il 2-0 conquistato a Gubbio, risultato che ha interrotto una fase particolarmente discontinua. C'è però un'altra serie da cancellare: le ultime due gare disputate al Giannattasio sono terminate con altrettante sconfitte. GUARDA OSTIAMARE-FORLI' IN STREAMING SU BET365

Il Forlì porta a Ostia un problema differente. Non perde da tre partite tra campionato e coppa, ma lontano da casa la vittoria continua a mancare. E con Coveri e Petrelli già a sette gol complessivi in campionato, i romagnoli hanno comunque abbastanza argomenti offensivi per mettere alla prova la ritrovata fiducia dei padroni di casa. Se cerchi le partite da seguire in diretta, puoi verificare le opzioni disponibili sui diversi palinsesti: SCOPRI SU GOLDBET LE GARE DISPONIBILI LIVE, ENTRA SU LOTTOMATICA E CONSULTA GLI APPUNTAMENTI DEL CALCIO IN DIRETTA, mentre VAI SU VINCITÙ E TROVA LO STREAMING DI OSTIAMARE-FORLI'.

Ostiamare-Forlì in diretta: dove vederla in TV e streaming

si disputaallo. L'incontro è valido per la settima giornata delLa partita rientra nella programmazione die sarà disponibile in diretta per gli abbonati, sul canale 255 La copertura consente di seguire l'incontro dall'inizio alla fine, con calcio d'inizio fissato alle 14:30. Per la visione in streaming sono disponibili. Con Sky Go gli abbonati Sky possono seguire Ostiamare-Forlì attraverso l'applicazione sui dispositivi compatibili, compresi smartphone, tablet e computer. L'alternativa è, che permette di accedere via internet alla programmazione sportiva di Sky attraverso l'offerta che comprende anche le partite di Serie C . Una volta effettuato l'accesso sarà possibile individuare Ostiamare-Forlì tra gli eventi live della fascia pomeridiana e avviare la diretta.

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Ostiamare-Forlì: tutto quello che serve prima delle 14:30

Il 2-0 di Gubbio ha rimesso in piedi l'Ostiamare, adesso manca la risposta del Giannattasio

Coveri e Petrelli hanno già segnato sette volte: il Forlì sa dove cercare i gol

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Parigini da una parte, Coveri e Petrelli dall'altra: quando si apre il campo può succedere di tutto, la chiave tattica

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D'Antoni riparte dall'undici di Gubbio, Campedelli conferma Coveri-Petrelli

Ostiamare-ForlìSerie C 2026/277ªdomenica 27 settembre 202614:30Pasquale Giannattasio, OstiaSky Sport, canale 255Sky Go e NOWL'continua a vivere un avvio di stagione fatto di accelerazioni e frenate., con sette reti realizzate e altrettante incassate. L'ultima risposta, però, è stata importante. Il successo perha permesso ai biancoviola di ritrovare punti e fiducia dopo un periodo nel quale la squadra aveva pagato soprattutto la mancanza di continuità. Adesso il passo successivo deve arrivare a. Le ultime due apparizioni casalinghe si sono chiuse con due sconfitte e appena un gol realizzato. Un rendimento che contrasta con una squadra capace comunque di costruire occasioni e trovare la porta con una discreta frequenza. Tra gli uomini da seguire c'è, già autore di due reti in campionato e uno dei giocatori ai quali l'Ostiamare può affidarsi per aumentare imprevedibilità negli ultimi metri.Ilarriva con una piccola serie da difendere. Tra campionato e coppa sono, con due pareggi e una vittoria.ha allungato la sequenza e confermato la capacità della squadra di rimanere dentro le partite. Qualche difficoltà rimane però nella fase difensiva: nelle ultime cinque uscite il Forlì ha sempre concesso almeno una rete. Davanti i riferimenti sono invece già chiarissimi.. Insieme hanno quindi prodotto sette reti e rappresentano il principale pericolo per la difesa dell'Ostiamare. C'è però un altro passaggio da completare. Nelle ultime tre trasferte tra campionato e coppa il Forlì non è riuscito a vincere. Il Giannattasio diventa quindi anche un esame sulla capacità dei romagnoli di trasferire lontano da casa la continuità mostrata nelle ultime settimane.dovrà decidere quanto rischiare fin dai primi minuti. Giocare in casa dopo due sconfitte consecutive può spingere i biancoviola a cercare immediatamente campo e iniziativa, ma lasciare spazio alle ripartenze del Forlì potrebbe diventare pericoloso.può fare male soprattutto quando riesce a ricevere fronte alla porta e attaccare gli spazi, mentre il Forlì può sfruttare caratteristiche differenti attraverso Coveri e Petrelli. Proprio la gestione delle transizioni può diventare uno dei punti centrali della gara. Entrambe hanno mostrato di possedere soluzioni offensive interessanti, ma nelle ultime settimane hanno anche concesso parecchio. Se le distanze tra i reparti dovessero allungarsi, il pomeriggio del Giannattasio potrebbe trasformarsi rapidamente in una partita fatta di continui capovolgimenti.La vittoria dioffre aindicazioni piuttosto precise.dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 utilizzato nell'ultima giornata, con Vertua tra i pali e Piroli, Giordani, Brosco e Castaldo davanti a lui. Casolari e Greco possono formare nuovamente la coppia centrale, mentre Carbone, Parigini e Tosku hanno caratteristiche per muoversi alle spalle di. Proprio Carbone e Parigini hanno firmato le due reti del successo ottenuto in Umbria.

Anche Campedelli ha una struttura ormai riconoscibile. Il Forlì dovrebbe presentarsi con il 3-5-2 utilizzato contro la Torres: Theiner in porta, Diop, Onofri e Palomba nella linea a tre. Farinelli e Mattioli possono presidiare le corsie, mentre Macrì, De Risio e Scaccabarozzi formano il terzetto centrale. Davanti pochi motivi per rinunciare alla coppia Coveri-Petrelli: il primo ha segnato anche il gol dell'1-1 nell'ultima giornata.

OSTIAMARE (4-2-3-1): Vertua; Piroli, Giordani, Brosco, Castaldo; Casolari, Greco; Carbone, Parigini, Tosku; D'Andrea. All. D'Antoni.

FORLÌ (3-5-2): Theiner; Diop, Onofri, Palomba; Farinelli, Macrì, De Risio, Scaccabarozzi, Mattioli; Coveri, Petrelli. All. Campedelli.