Il Pasquale Giannattasio di Ostia, conosciuto dai tifosi come Stella Polare, apre le porte a una sfida che può già fornire indicazioni importanti per il percorso di Ostia Mare e Grosseto. La seconda giornata di Serie C, girone B propone infatti il confronto tra i biancoviola di David D'Antoni e i toscani di Paolo Indiani, con entrambe le squadre alla ricerca della prima vittoria stagionale. VEDI OSTIAMARE-GROSSETO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Ostiamare-Grosseto in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Ostia Mare-Grosseto

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Ostia Mare-Grosseto: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie C, girone B e si disputa al Pasquale Giannattasio di Ostia, impianto conosciuto anche come Stella Polare. L'Ostia Mare utilizzerà quindi il Giannattasio per il proprio esordio casalingo tra i professionisti, dopo l'adeguamento dello stadio agli standard richiesti per la Serie C.

Partita: Ostia Mare-Grosseto

Ostia Mare-Grosseto Competizione: Serie C

Serie C Girone: B

B Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Pasquale Giannattasio (Stella Polare)

Pasquale Giannattasio (Stella Polare) Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Per l'Ostia Mare si tratta di un appuntamento storico: dopo 35 anni il club è tornato nel calcio professionistico e potrà disputare la prima gara casalinga di Serie C sul proprio territorio. L'autorizzazione definitiva per il Giannattasio è arrivata alla vigilia della partita, permettendo ai biancoviola di non dover lasciare Ostia.

Il momento dell'Ostia Mare

L'Ostia Mare ha iniziato il campionato con una sconfitta esterna contro il Perugia. Il risultato ha lasciato la squadra di David D'Antoni ancora senza punti, ma l'esordio ha rappresentato comunque il primo passo del club nel ritorno tra i professionisti.

La formazione biancoviola deve ora cercare di reagire immediatamente davanti al proprio pubblico. L'avvio di stagione ha evidenziato soprattutto qualche difficoltà nella fase offensiva, con la squadra ancora alla ricerca della prima rete in campionato.

La sfida contro il Grosseto arriva quindi nel momento giusto per provare a cambiare marcia. Il fattore campo può rappresentare un elemento importante, soprattutto considerando il significato storico dell'esordio al Pasquale Giannattasio, lo stadio scelto per ospitare le gare interne dell'Ostia Mare in Serie C. Il club ha infatti completato in tempi molto rapidi gli interventi necessari per rendere l'impianto conforme agli standard del calcio professionistico.

D'Antoni dovrà trovare il modo di aumentare la pericolosità offensiva della propria squadra, mantenendo allo stesso tempo l'organizzazione necessaria per affrontare un Grosseto che ha mostrato solidità nella prima giornata.

Il momento del Grosseto

Il Grosseto ha iniziato il campionato con un pareggio casalingo contro lo Spezia, conquistando un punto che ha permesso alla formazione di Paolo Indiani di partire con il piede giusto.

La squadra toscana ha mostrato soprattutto una buona tenuta difensiva. Il Grosseto ha infatti concesso appena un gol nelle prime due uscite considerate nel bilancio stagionale, confermando una certa attenzione nella propria metà campo.

La trasferta di Ostia rappresenta però un'occasione importante per provare a trasformare la solidità difensiva in una vittoria. Indiani cerca infatti i primi tre punti del campionato e può contare su una squadra che ha già dimostrato di saper rimanere compatta nei momenti più delicati.

L'Ostia Mare avrà dalla sua parte il pubblico e l'entusiasmo per l'esordio casalingo in Serie C, ma il Grosseto vuole sfruttare l'esperienza dei propri uomini per tornare dalla trasferta con un risultato positivo.