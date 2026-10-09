La Serie C torna in campo con Ostiamare-Pianese, gara della 9ª giornata del Girone B in programma sabato 10 ottobre alle ore 17:30 allo stadio Anco Marzio di Lido di Ostia. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 8 punti e il 13° posto in classifica, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Latina, mentre la Pianese è al 18° posto con 6 punti e ha conquistato la prima vittoria stagionale nell'ultimo turno, superando 2-1 il Ravenna.VEDI OSTIAMARE-PIANESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365 L'Ostiamare ha raccolto due vittorie e due pareggi nelle prime otto giornate, con 9 gol segnati e 10 subiti. La Pianese ha invece ottenuto una sola vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte, con 6 reti all'attivo e 10 incassate. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Ostiamare-Pianese. Dove vedere Ostiamare-Pianese in TV e streaming La partita Ostiamare-Pianese sarà trasmessa da Sky Sport, con la possibilità di seguire l'incontro anche in streaming attraverso NOW e Sky Go. La Serie C 2026/27 è infatti disponibile integralmente sulle piattaforme Sky e NOW. Per seguire Ostiamare-Pianese in streaming è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Ostiamare-Pianese tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. È consigliabile controllare disponibilità dell'evento e condizioni dell'abbonamento prima dell'inizio della partita. Ostiamare-Pianese: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Ostiamare-Pianese

Ostiamare-Pianese Competizione: Serie C Girone B

Serie C Girone B Giornata: 9ª giornata

9ª giornata Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Anco Marzio, Lido di Ostia

Anco Marzio, Lido di Ostia Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW, Sky Go

NOW, Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento dell'Ostiamare L'Ostiamare arriva alla sfida con 8 punti dopo otto partite e una situazione di classifica ancora molto aperta. Il pareggio ottenuto a Latina ha allungato a tre la striscia di gare senza sconfitte: prima dell'1-1 del Francioni erano infatti arrivati il successo esterno per 2-0 sul Gubbio e il pareggio interno per 1-1 contro il Forlì. Contro il Latina la squadra di David D'Antoni ha reagito allo svantaggio firmato da Plescia trovando il pareggio con Matteo Vagnoni, al secondo gol consecutivo. Il rendimento recente mostra quindi un'Ostiamare più solida rispetto alla fase centrale del campionato, anche se i 10 gol incassati in otto giornate evidenziano ancora margini di miglioramento nella gestione difensiva. Il momento della Pianese La Pianese si presenta a Ostia dopo aver conquistato la prima vittoria del campionato, un 2-1 interno contro il Ravenna che ha interrotto una serie di risultati senza successi. La squadra toscana ha così raggiunto quota 6 punti, lasciando ancora aperta la lotta nelle zone basse del Girone B. La vittoria contro il Ravenna ha avuto un protagonista netto: Leonardo Bellini, autore di entrambe le reti della Pianese. Dopo aver chiuso il primo tempo sull'1-1, i bianconeri hanno trovato il gol decisivo nella ripresa, riuscendo a difendere il vantaggio fino al triplice fischio. Le probabili formazioni di Ostiamare-Pianese L'Ostiamare dovrebbe ripartire dall'undici schierato nell'ultimo turno contro il Latina, con Vertua tra i pali e una linea difensiva composta da Piroli, Brosco, Giordani e Vagnoni. In mezzo spazio a Casolari e Greco, mentre Tosku e Carbone completano il reparto alle spalle della coppia offensiva D'Andrea-Tonin. La Pianese dovrebbe invece confermare l'impianto utilizzato nella vittoria contro il Ravenna, con Astaldi in porta, Morelli, Gorelli, Pintus e Di Cosmo in difesa, Bertini e Proietto davanti alla retroguardia e il terzetto Martey-Tirelli-Ianesi a supporto di Bellini. OSTIAMARE (4-4-2): Vertua; Piroli, Brosco, Giordani, Vagnoni; Tosku, Casolari, Greco, Carbone; D'Andrea, Tonin. Allenatore: David D'Antoni. PIANESE (4-2-3-1): Astaldi; Morelli, Gorelli, Pintus, Di Cosmo; Bertini, Proietto; Martey, Tirelli, Ianesi; Bellini. Allenatore: Andrea Zanchetta.