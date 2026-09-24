Il Thursday Night Football della Week 3 porta i Falcons a Lambeau Field, uno degli scenari più iconici della NFL, per una sfida che mette di fronte due squadre arrivate alla partita con stati d’animo differenti. VEDI PACKERS-FALCONS IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Atlanta è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo due sconfitte, mentre Green Bay ha già rotto il ghiaccio nella Week 2 e vuole dare continuità al successo. Inoltre, è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI NFL PACKERS-FALCONS. Tre alternative da controllare prima del kickoff d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Packers-Falcons in diretta TV e streaming

Packers-Falcons, match valido per la terza giornata della NFL, in programma venerdì 25 settembre alle ore 02:15 al Lambeau Field di Green Bay sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. alcuna emittente televisiva in Italia. Gli spettatori interessanti potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di DAZN disponibile e scaricabile su Pc, tablet, smartphone.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra Packers e Falcons è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al football americano, selezionare NFL e cercare Packers-Falcons tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Packers-Falcons

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il football americano e la NFL cercare Packers-Falcons tra le partite di venerdì 25 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del fischio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Packers-Falcons: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà venerdì 25 settembre 2026 al Lambeau di Green Bay. Il kickoff d'inizio è fissato alle ore 02:15. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Partita : Packers-Falcons

: Competizione : NFL, 3° turno

: NFL, 3° turno Data : venerdì 25 settembre

: venerdì 25 settembre Stadio : Lambeau di Green Bay

: Lambeau di Green Bay Diretta TV : DAZN

: DAZN Streaming verificato: DAZN

Qui Packers

Green Bay si presenta al Lambeau Field con un bilancio di 1-1 e soprattutto con la spinta della vittoria ottenuta nella Week 2.resta il riferimento dell'attacco: la percentuale di completi del 52,1% rappresenta un dato da migliorare, ma il quarterback ha prodotto quattro touchdown a fronte di un solo intercetto.

Alle sue spalle, Christian Watson e Matthew Golden rappresentano due delle principali soluzioni nel gioco aereo, mentre il backfield è chiamato a distribuire il lavoro tra Marshawn Lloyd, Kaleb Johnson e Chris Brooks in assenza di Josh Jacobs. Il reparto offensivo deve però fare i conti con diversi infortuni, che hanno contribuito ai sette sack subiti da Love nelle prime due partite.

Qui Falcons

Atlanta arriva a Green Bay con un record di 0-2 e con la necessità di trovare subito una risposta dopo un avvio di stagione complicato. La scelta più significativa riguarda il quarterback: Kevin Stefanski ha confermatocome titolare, preferendolo a, disponibile dopo non essere stato inserito nell'ultimo injury report.

Il ritorno di Penix è uno dei temi principali della partita, anche perché il quarterback dovrà ritrovare ritmo e sicurezza dopo l'infortunio al legamento crociato anteriore. L'attacco ha comunque due punti di riferimento importanti in Bijan Robinson e Drake London, mentre Kyle Pitts è ancora alla ricerca della migliore condizione. In difesa, Jessie Bates guida la squadra con 13 tackle, mentre Za'Darius Smith ha già collezionato 2,5 sack.