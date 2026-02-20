Il lungo sabato di Serie B ha in programma la partita tra Padova e Bari. Le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 per la gara valida per la ventiseiesima giornata di campionato. La sfida è ospitata dallo stadio Comunale Euganeo. I padroni di casa, a metà classifica, provano ad allontanare definitivamente la zona retrocessione e avvicinare quella dei playoff. Gli ospiti sono costretti a vincere per uscire da una situazione delicata. Ecco dove vedere Padova-Bari in diretta tv e streaming.
SERIE B
Padova-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Padova-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie B e in programma sabato 21 febbraio alle ore 15:00 è visibile esclusivamente in diretta streaming su Dazn e LaB Channel, su Prime Video. Nel primo caso, durante la partita è attiva la FanZone per poter commentare in diretta le migliori azioni. La telecronaca è affidata a Giovanni Marrucci.
Lo stato di forma delle due squadre—
Il Padova arriva alla partita nel momento più complicato della stagione. Nelle ultime sei partite ha vinto una sola volta, contro la Carrarese per 1-0. Ne ha poi pareggiato un'altra, con la Juve Stabia 3-3, e ha perso le restanti quattro. Queste sono arrivate contro Mantova (1-2), Südtirol (3-0), Monza (1-2) e Sampdoria (1-0).
La situazione per la Bari è anche peggiore e il malumore dei tifosi ne è un riflesso. Una sola vittoria nelle ultime quindici partite, quella contro il Cesena in trasferta per 1-2. Se ci si sofferma sulle ultime cinque, successo sui romagnoli compreso, sono arrivati un pareggio (contro lo Spezia per 0-0) e tre sconfitte. I biancorossi sono usciti a secco di punti dalle sfide con Palermo (0-3), Mantova (2-1) e Südtirol (1-2).
Le probabili formazioni—
Entrambi gli allenatori non hanno a disposizione due giocatori. Andreoletti non potrà contare sul Papu Gomez e Lasagna, pedine importanti della rosa veneta. Longo, invece, ha lasciato a casa gli infortunati Dickmann e Verreth. Le squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Villa, Sgarbi, Belli; Barreca, Harder, Di Maggio, Capelli, Varas; Di Mariano, Bortolussi. Allenatore: Matteo Andreoletti.
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Pucino; Piscopo, Artioli, Traoré, Dorval; Cuni, Rao; Moncini. Allenatore: Moreno Longo.
