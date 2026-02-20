Padova-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 15:00 di sabato 21 febbraio allo stadio Comunale Eugane

Filippo Montoli 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 17:46)

Il lungo sabato di Serie B ha in programma la partita tra Padova e Bari. Le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 per la gara valida per la ventiseiesima giornata di campionato. La sfida è ospitata dallo stadio Comunale Euganeo. I padroni di casa, a metà classifica, provano ad allontanare definitivamente la zona retrocessione e avvicinare quella dei playoff. Gli ospiti sono costretti a vincere per uscire da una situazione delicata. Ecco dove vedere Padova-Bari in diretta tv e streaming.

Padova-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie B e in programma sabato 21 febbraio alle ore 15:00 è visibile esclusivamente in diretta streaming su Dazn e LaB Channel, su Prime Video. Nel primo caso, durante la partita è attiva la FanZone per poter commentare in diretta le migliori azioni. La telecronaca è affidata a Giovanni Marrucci.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Padova arriva alla partita nel momento più complicato della stagione. Nelle ultime sei partite ha vinto una sola volta, contro la Carrarese per 1-0. Ne ha poi pareggiato un'altra, con la Juve Stabia 3-3, e ha perso le restanti quattro. Queste sono arrivate contro Mantova (1-2), Südtirol (3-0), Monza (1-2) e Sampdoria (1-0).

La situazione per la Bari è anche peggiore e il malumore dei tifosi ne è un riflesso. Una sola vittoria nelle ultime quindici partite, quella contro il Cesena in trasferta per 1-2. Se ci si sofferma sulle ultime cinque, successo sui romagnoli compreso, sono arrivati un pareggio (contro lo Spezia per 0-0) e tre sconfitte. I biancorossi sono usciti a secco di punti dalle sfide con Palermo (0-3), Mantova (2-1) e Südtirol (1-2).

Le probabili formazioni — Entrambi gli allenatori non hanno a disposizione due giocatori. Andreoletti non potrà contare sul Papu Gomez e Lasagna, pedine importanti della rosa veneta. Longo, invece, ha lasciato a casa gli infortunati Dickmann e Verreth. Le squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Villa, Sgarbi, Belli; Barreca, Harder, Di Maggio, Capelli, Varas; Di Mariano, Bortolussi. Allenatore: Matteo Andreoletti.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Pucino; Piscopo, Artioli, Traoré, Dorval; Cuni, Rao; Moncini. Allenatore: Moreno Longo.