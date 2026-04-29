Palestino e Grêmio si affrontano nella terza giornata di Copa Sudamericana. I cileni cercano risposte dopo un avvio complicato in coppa, mentre i brasiliani vogliono consolidare la loro posizione. Guarda ora Palestino-Gremio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Ilsi presenta a questa partita dopo un periodo piuttosto altalenante. Nell’ultima gara ha perso 1-0 in casa contro il Deportes Concepción. Inil quadro non migliora: sconfitta interna per 2-0 contro il Montevideo City Torque e un pareggio 0-0 contro il Deportivo Riestra. L’unica vittoria recente in mezzo a questi risultati è l’1-0 sul Deportes Limache.

Il Grêmio, invece, arriva con un andamento più stabile e con segnali più solidi soprattutto in fase difensiva. Nell’ultima partita ha battuto 1-0 il Coritiba grazie al gol di Gabriel Mec. Prima ancora era arrivato un altro successo per 2-0 contro il Confiança e un 1-0 in Copa Sudamericana contro il Deportivo Riestra. Gli unici veri passi falsi recenti sono le sconfitte per 2-0 contro il Cruzeiro e il ko esterno contro il Montevideo City Torque in coppa.

Palestino-Gremio, probabili formazioni

(4-1-4-1): Perez; Zúñiga, Roco, Espinoza, Garges; Mesa; Munder, Gallegos, Montes, Carrasco - Nelson da Silva.

Grêmio (4-2-3-1): Weverton; Pavon, Balbuena, Viery, P.Gabriel; Nardoni, Arthur; Enamorado, Mec, Amuzu; C.Vinicius. Allenatore: Luis Castro

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