Palestino-Gremio: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa Sudamericana su Bet365
Gabriel Mec, il 2008 vicino al Chelsea che decide il derby U20 tra Gremio e International
Palestino e Grêmio si affrontano nella terza giornata di Copa Sudamericana. I cileni cercano risposte dopo un avvio complicato in coppa, mentre i brasiliani vogliono consolidare la loro posizione. Guarda ora Palestino-Gremio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui PalestinoIl Palestino si presenta a questa partita dopo un periodo piuttosto altalenante. Nell’ultima gara ha perso 1-0 in casa contro il Deportes Concepción. In Copa Sudamericana il quadro non migliora: sconfitta interna per 2-0 contro il Montevideo City Torque e un pareggio 0-0 contro il Deportivo Riestra. L’unica vittoria recente in mezzo a questi risultati è l’1-0 sul Deportes Limache.
Qui Gremio
Il Grêmio, invece, arriva con un andamento più stabile e con segnali più solidi soprattutto in fase difensiva. Nell’ultima partita ha battuto 1-0 il Coritiba grazie al gol di Gabriel Mec. Prima ancora era arrivato un altro successo per 2-0 contro il Confiança e un 1-0 in Copa Sudamericana contro il Deportivo Riestra. Gli unici veri passi falsi recenti sono le sconfitte per 2-0 contro il Cruzeiro e il ko esterno contro il Montevideo City Torque in coppa.
Palestino-Gremio, probabili formazioniPalestino (4-1-4-1): Perez; Zúñiga, Roco, Espinoza, Garges; Mesa; Munder, Gallegos, Montes, Carrasco - Nelson da Silva.
Grêmio (4-2-3-1): Weverton; Pavon, Balbuena, Viery, P.Gabriel; Nardoni, Arthur; Enamorado, Mec, Amuzu; C.Vinicius. Allenatore: Luis Castro
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