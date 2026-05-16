Domenica 17 maggio 2026, all’Arena Barueri con calcio d’inizio alle 02:00 ora italiana, va in scena Palmeiras-Cruzeiro, sfida valida per la sedicesima giornata del Brasileirao. Guarda ora il match di Brasileirao GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Palmeiras

Palmeiras

Qui Cruzeiro

Ilarriva da capolista: 34 punti in 15 giornate, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, con un margine di +4 sul Flamengo anche se con una partita in più. La squadra di Abel Ferreira nelle ultime uscite ha prima battuto Athletico 1-0 e Bragantino 0-1, poi ha rallentato con due pareggi consecutivi per 1-1 contro Santos e Remo.

Il Cruzeiro invece si presenta all’appuntamento all’undicesimo posto con 19 punti, bilancio di 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Dopo una buona serie di tre successi consecutivi contro Bragantino, Grêmio e Remo, è arrivato il ko pesante in casa per 1-3 contro l’Atlético-MG, prima del ritorno alla vittoria nell’ultimo turno con il 2-1 in trasferta sul Bahia.

Palmeiras-Cruzeiro: probabili formazioni

: Miguel; Giay, Gomez, Murilo, Jefté; Mauricio, Pereira, Freitas, Arias; Sosa, Lopez.: Abel Ferreira

Cruzeiro (4-2-3-1): Otavio; Fagner, Bruno, Jesus, Kaiki; Romero, Gerson; Arroyo, Pereira, Sinisterra; Kaio Jorge. Allenatore: Artur Jorge

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