La Copa Libertadores entra nella fase decisiva con la sfida tra Palmeiras e LDU Quito, valida per l'andata dei quarti di finale della competizione. I brasiliani avranno il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico all'Allianz Parque e cercheranno di costruire un margine importante in vista del ritorno in Ecuador. Il Palmeiras è imbattuto nelle ultime sette partite e ha perso soltanto due delle precedenti 15 gare casalinghe. Di fronte ci sarà una LDU Quito che ha perso appena due delle ultime dieci partite in tutte le competizioni, ma che in trasferta ha vinto solamente quattro delle ultime 15 gare. VEDI PALMEIRAS-LDU QUITO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Palmeiras arriva alla sfida dopo lo 0-0 contro il Botafogo del 6 settembre e ha raccolto due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite. L'LDU Quito, invece, è reduce dal successo per 3-1 sul campo del Técnico Universitario e nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo confronto diretto risale al 31 ottobre 2025, quando il Palmeiras si impose per 4-0. Il bilancio complessivo degli scontri diretti è però perfettamente equilibrato, con due vittorie per parte. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI PALMEIRAS-LDU QUITO. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Palmeiras-LDU Quito in diretta TV e streaming

Palmeiras-LDU Quito non sarà trasmessa in diretta TV italiana, con il calcio d'inizio previsto per mercoledì 9 settembre alle ore 00:00 italiane. Per la sfida di Copa Libertadores non è infatti prevista una diretta televisiva italiana. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e le eventuali modalità di visione disponibili.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Copa Libertadores e cercare Palmeiras-LDU Quito tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Palmeiras-LDU Quito

Per cercare Palmeiras-LDU Quito nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Copa Libertadores; cercare Palmeiras-LDU Quito tra le partite di mercoledì 9 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Palmeiras-LDU Quito: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà mercoledì 9 settembre all'Allianz Parque di San Paolo, lo stadio del Palmeiras. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 00:00 italiane, corrispondenti alle 19:00 locali. La gara rappresenta l'andata dei quarti di finale della Copa Libertadores. Non è prevista una diretta TV italiana della partita.

Partita: Palmeiras-LDU Quito

Competizione: Copa Libertadores, quarti di finale

Copa Libertadores, quarti di finale Data: mercoledì 9 settembre

mercoledì 9 settembre Orario: 00:00 italiane

00:00 italiane Stadio: Allianz Parque, San Paolo

Allianz Parque, San Paolo Diretta TV: non prevista in Italia

non prevista in Italia Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Palmeiras

Il Palmeiras arriva ai quarti di finale dopo una fase recente caratterizzata da grande solidità. La squadra brasiliana non perde da sette partite e nelle ultime cinque ha raccolto due vittorie e tre pareggi, subendo appena 0,4 gol di media. In Copa Libertadores il bilancio è di quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta, con 12 reti segnate in otto incontri. Particolarmente significativo è il rendimento all'Allianz Parque: il Palmeiras ha perso soltanto due delle ultime 15 partite casalinghe e ha vinto 12 dei 13 precedenti interni contro squadre ecuadoriane. José López e Mauricio sono stati fondamentali nella produzione offensiva, con 17 gol e cinque assist complessivi in stagione. Abel Ferreira dovrà però fare a meno di quattro giocatori tra infortuni e squalifiche, compreso Andreas Pereira, fermato dopo l'espulsione contro il Cerro Porteño.

Qui LDU Quito

L'LDU Quito si presenta all'appuntamento dopo il successo per 3-1 sul Técnico Universitario. Gli ecuadoriani hanno perso soltanto due delle ultime dieci partite e in Copa Libertadores hanno ottenuto quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. Il rendimento esterno resta però il principale punto interrogativo: nelle ultime 15 trasferte sono arrivate appena quattro vittorie e nelle precedenti sei gare lontano da casa la squadra ha incassato almeno un gol in quattro occasioni. Michael Estrada e Deyverson guidano la produzione offensiva, con 11 gol e cinque assist complessivi. Il tecnico Gustavo Álvarez dovrà inoltre fare a meno di Gabriel Villamil e Leonel Quiñónez. Nell'ultima partita contro il Técnico Universitario, vinta 3-1, la LDU ha giocato con un 4-2-3-1.

La chiave tattica della partita

La sfida potrebbe essere decisa soprattutto dalla capacità del Palmeiras di sfruttare il fattore campo e mettere subito pressione alla LDU Quito. I brasiliani possono contare su un rendimento interno particolarmente positivo e su una fase difensiva che nelle ultime settimane ha concesso pochissimo. Gli ospiti dovranno invece cercare di mantenere compattezza e limitare gli spazi, provando a sfruttare le ripartenze e a conservare un risultato utile in vista del ritorno. Il Palmeiras potrebbe aumentare progressivamente il ritmo, cercando di sfruttare la qualità degli uomini offensivi e il sostegno del pubblico. Per la LDU sarà fondamentale resistere alla pressione iniziale e mantenere il confronto aperto in vista della gara decisiva in Ecuador.

Probabili formazioni di Palmeiras-LDU Quito

PALMEIRAS (4-2-3-1): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Piquerez; Andreas Pereira, Lucas Evangelista; Felipe Anderson, Mauricio, Flaco López; Maurício.

LDU QUITO (4-2-3-1): Gonzalo Valle; José Carabalí, Richard Adé, Gabriel Allala, Marcelo Weigandt; Jhojan Pretell, Fernando Cornejo; Yaser Asprilla, Lucas Rodríguez, Jhojan Julio; Michael Estrada.