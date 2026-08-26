Questa notte alle 2.30 ora italiana il Classico de Saudade (Il Derby della Nostalgia) tra Palmeiras-Santos, sfida valida per l'andata dei quarti di finale della Coppa del Brasile. I Verdão di Abel Ferreira arrivano alla partita dopo avere avuto la meglio su Jacuipense e Fortaleza, mentre i Peixe capitanati da Neymar hanno eliminato durante la competizione Coritiba e Remo. La sfida di ritorno si disputerà al Vila Belmifo il prossimo 2 settembre.

Il classico dei record: i 127.613 paganti del 1978

La sfida del Morubi

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Il Derby della Nostalgia è una delle rivalità più accese del calcio carioca, non a caso Palmeiras-Santos , tra partite ufficiali e amichevoli, si sono affrontate per la bellezza di. La situazione vede ad oggi i Verdão avanti con 155 successi contro i 109 delle Peixe. 93 sono invece i pareggi. Dato curioso, però, è che quella di questa sera sarà solo la quinta volta che i due club si incontreranno nellae la situazione qui è di perfetto equilibrio: 1 vittoria a testa e 2 pareggi. Le due squadre, inoltre, sono pari anche nel numero di reti segnate: 5-5. Una statistiche che rende la sfida di questa sera ancora più allettante.Come accennato, sono ben 357 le volte in cui Palmeiras e Santos si sono trovate l'una di fronte all'altra ma oggi vogliamo andare a rivedere quello che per tutti è ritenuto il Classico dei record: la sfida disputata ilquando allo stadio Cícero Pompeu de Toledo, il Morumbi, ad assistere alla partita furono ben. La gara era valida per il 14°turno del Campionato Paulista.Le partite che hanno preceduto la sfida con il Santos avevano generato grande attesa tra i tifosi del Palmeiras. Dopo il ritorno in panchina dell'argentino Nélson Filpo, la squadra di San Paolo aveva inanellato sei vittorie consecutive, guadagnandosi il soprannome di "Ciclone". Tra questi sei successi spiccavano la vittoria per 2-0 contro gli acerrimi rivali del, con entrambe le reti segnate da Jorge Mendonça, e la clamorosa goleada per 5-1 contro il. Il Santos, a sua volta, era reduce da 2 pareggi e 3 vittorie, le ultime due delle quali contro

Santos-Palmeiras, Classico da Saudade (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Nonostante gli ospiti arrivavano alla sfida con il favore dei pronostici, avendo vinto il campionato statale, il Palmeiras si aggiudicò quella partita per 2-0 grazie al sostegno della sua numerosissima tifoseria. I gol del Palmeiras furono segnati da Jorge Mendonça ed Escurinho. Una vittoria che passò alla storia per i Verdao ma, ai fini della stagione, fu utile solo per l'orgoglio dato che alla fine fu proprio il Santos ad aggiudicarsi il Campionato Paulista, mentre il cammino del Palmeiras si concluse già ai quarti di finale. Ad oggi quel record di capienza per un derby di San Paolo, a sua volta, rimane imbattuto.